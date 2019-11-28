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الشهابي: جيلنا لدية فرصة عظيمة في ظل قيادة سياسية تؤمن بالشباب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:28 م
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إبراهيم ناجي الشهابي
إبراهيم ناجي الشهابي
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علق إبراهيم ناجي الشهابي نائب محافظ الجيزة، على تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي منصب نائب المحافظ، قائلًا "ثقة اتمنى أن أكون على قدرها، وأتمنى من الله أن يوفقني في القيام بمهام المسئولية الوطنية".

وتابع "الشهابي" من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك: "اتطلع للعمل مع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، ومع الزميلة المتميزة نائبة المحافظ هند محمد عبد الحليم، ومع الزملاء في ديوان محافظة الجيزة وكافة المديريات والأحياء".

ووجه نائب محافظ الجيزة الجديد الشكر لكل من دعموه قائلًا: "اشكر كل الاصدقاء والاخوة الذين شرفوني بالتهنئة وكلمات الإشادة، التى أتمنى من الله أن أكون على قدرها".

كما وجه رسالة إلى أصدقائه بالأحزاب والسياسيين: "أخواتي الاعزاء في تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وحقلى العمل العام والعمل السياسي، اليوم اشعر بالمسئولية الكبيرة، تجاه تجربة الشاب المسئول، خاصة وأنه تحدي كبير أتمنى من الله أن يوفقني في أن أكون خير سفير لكم في اداءها".

وأضاف "اتمني منكم جميعا، أن تكونوا عونا لي، فهي تجربتنا جميعا ونتائجها سنحصدها معا، وستسجل في سجل جيلنا، لان نجاح شاب منكم في خدمة الوطن وفي خدمة شعب مصر العظيم، هو نجاح للفكرة قبل كل شيئ".

واختتم قائلًا: "أمام جيلنا فرصة في ظل قيادة سياسية تؤمن بالشباب، وتسعى الى تمكينه من القيادة، وأن بناء المستقبل يتطلب تأهيل كوادر شابه وطنية فاعلة قادرة على قيادة مصر على الطريق الصحيح".
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ابراهيم الشهابي أخبار مصر

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