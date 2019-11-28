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موعد مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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بوابة الفجر
علاء خليف
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يخوض الفريق الأول بالنادي الزمالك مواجهة نارية ضد فريق مازيمبي الكونغولي يوم السبت الموافق 30 نوفمبر الجاري، على ستاد "مازيمبي" في الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2019 – 2020.

وتضم المجموعة الأولي بجانب الزمالك أندية، مازيمبي الكونغولي، أول أغسطس الأنجولي، وزيسكو يونايتد بطل زيمبابوي، ويفتتح الفارس الأبيض مشواره في دور المجموعات بمواجهة خارج ملعبه ضد مازيمبي يوم السبت المقبل،في الكونغو الديمقراطية.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا:
تنطلق أحداث مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الاولي من دور المجموعات الإفريقي، يوم السبت الموافق 30 / 11 / 2019، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والرابعة عصرًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والواحدة ظهرًا بالتوقيت العالمي جرينتش، وتقام المباراة على أرضية ملعب "تي بي مازيمبي" بالكونغو الديمقراطية.

ويدير مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي تحكيميًا، الحكم الجابوني إريك أوتوجو كاستان حكمًا للساحة، ويعاونه كل من، التشادى عيسى يايا مساعد أول والجابونى مارليس بوريس مساعد ثانى، والجابوني بيير أتشو حكما رابعا".

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي في دوري الأبطال:
ستكون مباراة الزمالك ضد مازيمبي الكونغولي في الجولة الأولي من دور المجموعات الإفريقي، متاحة عبر قنوات بي إن سبورتس BEIN SPORTS القطرية الرياضية المشفرة، الناقل الرسمي لبطولات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، كما يمكن متابعة بث مباشر KORA LIVE لمباراة الزمالك يوم السبت عبر روابط البث المباشر المتوفرة عبر موقعنا الفجر الرياضي ومن خلال رابط يوتيوب بجودة فائقة وبدون تقطيع.

عقدة الـ 17 سنة تُهدد الزمالك أمام مازيمبي الكونغولي:
تحمل مواجهة الزمالك ومازيمبي القادمة المباراة رقم 7 في تاريخ مواجهات الفريقين بالبطولات الإفريقية، حيث سبق وتقابل الفريقين في 7 مباريات، فاز بطل الكونغو في 3 مباريات، وحسم التعادل مباراتين، بينما حقق الزمالك انتصارًا وحيدًا منذ 17 عامًا، وتحديدًا في إياب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2002.

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات الإفريقي:
- مازيمبي × الزمالك (30 نوفمبر)
- الزمالك × أول أغسطس (7 ديسمبر)
- زيسكو يونايتد × الزمالك (27 ديسمبر)
- الزمالك × زيسكو يونايتد (10، 11، 12 يناير)
- الزمالك × مازيمبي (24، 25، 26 يناير)
- أول أغسطس × الزمالك (31 يناير أو 1، 2 فبراير)

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دوري ابطال افريقيا دور المجموعات الزمالك ضد مازيمبي افتتاح دور المجموعات

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