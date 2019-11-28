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حاكم دبي عبر "تويتر": تاريخ المنطقة يتغير بسبب محمد بن سلمان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:19 م
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الشيخ محمد بن راشد - حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد - حاكم دبي
الفجر السعودي
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كتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن "تاريخ المنطقة اليوم يتغير بسبب محمد بن سلمان"، لافتًا إلى أن التاريخ يصنعه الشجعان.

وأعرب حاكم دبي عن ترحيبه بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائلا: "حللت أهلًا بين أهلك وأحبابك"، مشيرًا إلى أنه استقبل في دبي اليوم بكل الود والمحبة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في وقت سابق من اليوم، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك في قصر زعبيل في دبي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة، التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأقام الشيخ محمد بن راشد مأدبة غداء تكريمًا لولي العهد والوفد المرافق.

وحضر اللقاء والمأدبة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد والسعودية لدى الإمارات تركي الدخيل.

فيما حضر من الجانب الإماراتي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وصقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

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الكلمات المفتاحية

ولي العهد محمد بن سلمان محمد بن راشد السعودية الإمارات

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