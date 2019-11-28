يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي في رادس.. الأخطاء ممنوعة بدوري الأبطال

ويلعب النادي الأهلي ضمن منافسات المجموعة الثانية والتي تضم بجواره كل من" النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي".

موعد مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتُقام مباراة النجم الساحلي ضد الأهلي على الملعب الأوليمبي برادس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت تونس، والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

أخر مباراة للفريقين

ونجح الأهلي، في تحقيق الفوز على الجونة، برباعية نظيفة بالمباراة التي أقيمت على ملعب الأخير، ضمن مؤجلات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

على الجانب الآخر حقق النجم الساحلي التونسي تعادلًا ضد اتحاد بن قردان، في أولى مباريات الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني، بالدوري التونسي.

وكان النجم الساحلي أعلن عن تعين، جاريدو، مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للمُقال رفيق المحمدي، والذي أُقيل بسبب النتائج المخيبة.

ويسعى الأهلي، لمواصلة أداءه المميز تحت قيادة فايلر، حيث لم يتلق أي هزيمة منذ توليه المسئولية الفنية، عقب إقالة الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق، بعد الخروج من مسابقة كأس مصر النسخة الماضية.

ترتيب الأهلي بالدوري المصري الممتاز

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات والفوز في جميع اللقاءات حتى الآن، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد النجم الساحلي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.