"القومي للاتصالات" يكشف عن من يدير القمر الصناعي المصري "طيبة 1"

قال مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الجهاز القومي للاتصالات، أن الجهاز نجح في المشاركة الفنية في إطلاق أول قمر صناعي مصري "طيبة" لخدمات الاتصالات ، موضحا أن الجهاز ساهم في الشق الفني وإنهاء موافقات الاتحاد الدولي للاتصالات بما يخص دورة القمر.





وعن إدارة القمر ، أوضح ، أن إدارة هذا القمر سيتم من خلال شركة مصرية أسست لإدارة القمر وأعمال التسويق ، موضحا أنه جاري التقديم من قبل تلك الشركة الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة من الجهاز لإطلاق خدمات الاتصالات ، حيث يعامل معاملة "النايل سات" .





وعن أهمية القمر والقيمة المضافة التي سيقدمها لخدمات الإتصالات بين عبد الواحد، أن القمر يتميز بتغطية كافة أنحاء الجمهورية ، ما سيمكن الشركات من تقديم خدماتها للداتا بسرعات أعلى ، ومعالجة يعالج مشاكل الأماكن النائية التي لا تحتويها شبكات وخدمات المحمول .





وعن قياسات الأداء لخدمات الاتصالات ، أشار إلى أن تقارير الجودة تشير لتحسن في الخدمات المقدمة، حيث تنفذ مقاييس الجودة على أداء خدمات المحمول وفقا لمعايير عالمية ، ولا تدخل للجهاز في هذا الأمر ومايصدر من مخالفات عنها في تراجع سوء الخدمة يحاسب وفقا للقوانين المنصوص عليها في هذا الشأن.









وعن المشاركة بمعرض "Cairo ict" أوضح أن الجهاز يستعرض طرق القياس لجودة المشغلين لخدمات الاتصالات خلال تواجده بمعرض كايرو أي سي تي ، الأمن السيبرالي استعراض حقوق المواطن في المخالفات التي تصدر سواء من الشركات المشغلة أو الشركات التي تستخدم بيانات المواطن في ازعاجه برسائل من خلال توضيح قانون.









وعن شكاوى المواطنين ، قال عبد الواحد ، أن هناك 5 آلاف شكوى تأتي للجهاز أسبوعيا يحل 90% منها، موضحا أن تعويضات الجهاز تاتي في إلزام الشركات بتعويض المستهلك عن فترات الانقطاع للخدمة أو سوءها

كما يتلقى الجهاز على مدار الأربع السنوات الماضية من لجنة الاتصالات بالنواب الشكاوى المقدمة بشأن سوء الخدمة على مستوى الجمهورية ، ونتحرك أيضا لتحسين الخدمة في هذه المناطق .





وبشان طلبات التحويل من مشغل لآخر ، أوضح عبد الواحد ، أن نسبة الأشخاص اللي محتاج التحويل من مشغل لآخر ومحاولة الشركة ترضيتهم 98% منهم يتراجع عن قراره ، في مقابل 2% يصر على التحويل والجهاز ينفذ رغبته .