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87 % من العملاء المصريين يتطلعون للمعلومات الشاملة عن الخدمات المصرفية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:13 م
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أحمد فايد
أحمد فايد
أحمد الشيخ
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كشفت أحدث أبحاث أڤايا بعنوان "مؤشر السعادة العالمي"، عن تطلع 87٪ من العملاء المصريين إلى توفير المعلومات الشاملة من قبل مزودى الخدمات المصرفية، كما أشار 83٪ إلى أن الإشعارات الاستباقية تعتبر خدمة "ممتازة" أو "جيدة"، وأكد 85٪ من العملاء المصريين في قطاع الضيافة على أهمية تقديم الفنادق تجارب ضيافة تتوافق مع احتياجاتهم الشخصية، أما في قطاع البيع بالتجزئة اعتبر 86% أن اعتماد تقنيات تتيح إدارة العائدات، الاستبدال أو استرداد الأموال عبر الهواتف الذكية يوفر تجارب "ممتازة" أو "جيدة" للعملاء.  

كما كشفت الدراسة عن تطلع الموظفين في المؤسسات المصرية إلى اعتماد الحلول والتقنيات المتطورة التي تساعدهم على تقديم تجارب أفضل لعملائهم، حيث أكد 93% من الموظفين على الحاجة إلى توفير تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تساهم في إدارة سير الأعمال الوظيفية تلقائياً حسب الأولوية في المهام الوظيفيــــــــة ودورها الهام في زيادة الإنتاجية في العمل، كما أشار 94% إلى أهمية استخدام الحلول التكنولوجية التي تعَزز التعاون الفعال بين الموظفين.  

وقال أحمد فايد، المدير الإقليمي لشركة أڤايا في مصر وليبيا: "يشَكل تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء أولوية بالغة في استراتيجية أڤايا بوصفها شركة رائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا، ولذا نحرص على تطوير التقنيات المبتكرة المتخصصة القائمة على الذكاء الاصطناعي، التي تعَزز التجارب الاستثنائية للعملاء وتساهم بشكل فعال في تسهيل المهام الأساسية للموظفين لزيادة الكفاءة والإنتاجية في المؤسسات، بجانب حلول التواصل الذكية التي تساعد موظفي خدمة العملاء في كل خطوة من التفاعل مع العميل لتقديم أفضل التجارب في مراكز التواصل، وأيضاً الحلول التي تعمل على قياس الأداء في الأعمال من خلال التحليلات المتقدمة الغير مسبوقة".

وأضاف فايد: "يسعدنا المشاركة في معرض (Cairo ICT* وطرح حلولنا التكنولوجية المتطورة والمتخصصة التي تدعم قطاع الأعمال في مصر للمضى قدماً نحو التغيير الإيجابي الذي يحقق النمو والازدهار في مختلف القطاعات الحيوية".  

معرض " Cairo ICT" يعقد في الفترة من 1-4 ديسمبر 2019 بالقاهرة، وتستعرض الشركة الرائدة عالمياً في قطاع التكنولوجيا في جناحها بالمعرض أحدث الحلول والتقنيات المبتكرة المتخصصة لدعم أعمال المؤسسات في مصر للارتقاء بتجارب العملاء والموظفين.
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الكلمات المفتاحية

كايرو اى سى تى شركة افايا cairo ict

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