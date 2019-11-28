عن تصريحات الناتو.. ماكرون: "كانت دعوة للاستيقاظ"





نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله اليوم الخميس، إن تصريحاته التي تفيد بأن الناتو "مات دماغيًا" كانت بمثابة دعوة للاستيقاظ مفيدة لأعضاء الحلف.أثار نقد ماكرون الحاد قبل قمة 4 ديسمبر في بريطانيا رد فعل قوي من نظرائه الأوروبيين الذين يعتقدون أن أوروبا لا تزال بحاجة إلى الاعتماد بشدة على حلف الناتو للدفاع عنها.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو "الأسئلة التي طرحتها هي أسئلة مفتوحة، لم نحلها بعد"."السلام في أوروبا، ووضع ما بعد (معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى)، والعلاقة مع روسيا، وقضية تركيا، ومن هو العدو؟ لذلك أقول: طالما لم يتم حل هذه الأسئلة، فلن نتفاوض حول تقاسم التكاليف وتقاسم الأعباء، أو هذا أو ذاك. "وتابع قائلا "لذلك ربما كنا بحاجة إلى دعوة للاستيقاظ.. أنا سعيد لتلقيهم الرسالة، وسعيد لأن الجميع يعتقدون الآن أنه يتعين علينا التفكير في أهدافنا الإستراتيجية".وعلي صعيد اخر، قال ماكرون، بعد اجتماعه مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في باريس إن فرنسا لم تقبل الوقف الذي فرضته روسيا على الصواريخ قصيرة المدى والمتوسطة المدى، وفقا لرويترز.اقترحت روسيا وقفا اختياريا لنشر صواريخ نووية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا بعد معاهدة القوات النووية متوسطة المدى (INF) التي تحظر مثل هذه الخطوة المنتهية رسميا في أغسطس.يجتمع رئيس حلف شمال الأطلسي، جينس ستولتنبرغ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هز تصريح علني الذي صدر مؤخرًا عن أنه "الموت الدماغي" التحالف العسكري. تهدف محادثات اليوم الخميس إلى الإعداد لقمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل.وقال مكتب ماكرون إن الرئيس الفرنسي سيدفع من أجل المزيد من الوحدة والتنسيق داخل التحالف، وضرورة أن تتحمل أوروبا المزيد من المسؤوليات الأمنية.في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب ماكرون عن أسفه لغياب القيادة الأمريكية لأنها تسببت في "موت دماغي" لحلف الناتو وأثار مخاوف بشأن تركيا منذ أن غزت شمال سوريا دون تحذير حلفائها.لقد دافع شتولتنبرغ على الفور عن أهداف التحالف، قائلًا إن "الوحدة الأوروبية لا يمكن أن تحل محل الوحدة عبر الأطلسي".قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - التي رفضت في ذلك الوقت اختيار ماكرون للكلمات بأنها "قاسية" - الأربعاء إن الناتو ضروري اليوم على الأقل كما كان خلال الحرب الباردة.سعت ألمانيا الأسبوع الماضي لتخفيف المخاوف الفرنسية من خلال عرض تشكيل مجموعة من الخبراء لدراسة التحديات الأمنية للتحالف، في اجتماع لوزراء خارجية الناتو في بروكسل،قدمت فرنسا اقتراحًا مماثلًا، ولكنها دعت بدلًا من ذلك إلى تشكيل مجموعة من " الحكماء" من كبار المسؤولين لدراسة الجوانب السياسية لعملية صنع القرار في الناتو.انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارًا أعضاء التحالف لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع.