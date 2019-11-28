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وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:56 م
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بوابة الفجر
آية حمروشي
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شهد اليوم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فعاليات المؤتمر الخاص رعاية المشروع القومى لموهوبي الاسكواش الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة ضمن مشروعاتها القومية لرعاية واكتشاف الموهوبين والمبدعين فى مختلف اللعبات الرياضية بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي هشام عكاشة ورئيس الاتحاد المصرى للاسكواش عاصم خليفة وامير وجيه المدير الفنى للمشروع القومى لموهوبي الاسكواش ونرمين شهاب الدين رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الاهلى المصري وهانى عبد الرؤوف مدير الرعاية بالبنك ومروان عاطف من ادارة التسويق بالبنك.

وخلال كلمته أكد وزير الرياضة أن حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب فى مختلف المجالات وخاصة الرياضية والحرص ايضا على تكريم الموهوبين والمبدعين وجميع الرياضيين ممن حققوا انجازات رياضية تشجيعا لهم وتحفيزا لغيرهم مثل لنا الركيزة الأساسية التى انطلقنا منها لوضع الخطة والاستراتيجية العلمية الحالية التى نعمل وفقا لها لتطوير الرياضة المصرية.

وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على وضع استراتيجية لكل لعبة رياضية على حدة تتضمن آليات مختلفة وفقا لطبيعة كل لعبة ووفقا للتوزيع الجغرافى ومدى إمكانية نشر اللعبة بين أوساط النشء والشباب فى مختلف محافظات مصر وعلى مستوى كافة الاتحادات و الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

وفيما يتعلق بإطلاق المشروع القومى لموهوبي الاسكواش أوضح وزير الرياضة أنه يرتكز على رؤية تتعلق بالحفاظ على الريادة المصرية العالمية للعبة من خلال سلسلة متتالية للتأهيل تتضمن توقيع عقود رعاية مع كبرى المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص .

مشيرا أن الوزارة ترعى حاليا وتستثمر فى الشباب الموهوبين من خلال المشروع القومى للناشئين ومن خلال إطلاق مشروعات اكتشاف الموهوبين فى 11 لعبة مختلفة بخلاف كرة القدم.

واكد ان مصر حاليا لديها تجربة فريدة ومتميزة ترتقى إلى المستويات العالمية لرعاية واكتشاف الموهوبين موزعة على نطاق كافة محافظات الجمهورية ومنها وفى مقدمتها المحافظات الحدودية والمناطق النائية فلدينا على سبيل المثال 7مشروعات لاكتشاف الموهوبين بمحافظة شمال سيناء وبرامج مثلها فى جنوب الوادى وجميع محافظات الجمهورية.

ومن جانبه أكد عاصم خليفة أن وزير الرياضة حريص على تقديم كافة أنواع الدعم والرعاية الاتحاد المصرى للاسكواش من خلال متابعة أعمال الاتحاد وتأكيده على ضرورة نشر اللعبة والحفاظ على الريادة المصرية العالمية.
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية المشروع القومي لموهوبي الاسكواش
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الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة الاسكواش الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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