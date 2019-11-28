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منح دراسية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في جنوب الوادي بقنا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:52 م
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على تخصيص عدد (2) منحة دراسية بالكليات التي تطبق نظام البرامج المميزة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العلميات الحربية والارهابية والأمنية.

كما وافق المجلس على ترشيح الدكتور محمود حامد عبد الرازق استاذ الاقتصاد بجامعة جنوب الوادى لجائزة الملك فيصل للدراسات الاسلامية لعام 1442 هجرية 2021 ميلادي، وعلى ترشيح الدكتور احمد على مرسي استاذ الآداب المتفرغ بجامعة القاهرة لجائزة ( النيل للمبدعين المصريين ) فى مجال الآداب للعام 2020 وعلى ترشيح الدكتور ابراهيم مصطفى ابراهيم الاستاذ المتفرغ بقسم الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث لنيل جائزة النيل فى مجال العلوم الطبية لعام 2019، وعلى ترشيح الدكتور محمود سيد عبد الصادق الاستاذ المساعد بقسم الفيزياء بكلية العلوم لجائزة المرحوم محمد امين لطفى فى مجال ( العلوم الفيزيائية ) لعام 2019
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مفقودين ضحايا أسر شهداء أخبار مصر

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