منح دراسية لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في جنوب الوادي بقنا

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى فى جلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على تخصيص عدد (2) منحة دراسية بالكليات التي تطبق نظام البرامج المميزة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين ومصابي العلميات الحربية والارهابية والأمنية.



