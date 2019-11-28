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موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة .. الاختبار الأصعب لـ"فايلر" مع المارد الأحمر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:48 م
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موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة
موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة
الفجر الرياضي
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ينزل فريق الأهلي المصري ضيفا ثقيلا على النجم الساحلي التونسي في مباراة الجولة الافتتاحية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا في المواجهة التي تجمعهما في تونس ويمكنكم متابعة موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة في البطولة الإفريقية التي تبتعد عن خزائن المارد الأحمر منذ عام 2013.

 

موعد مباراة الاهلي والنجم الساحلي القادمة

 

وتمكن زملاء رمضان صبحي من تسجيل انتصار مهم وكبير على فريق الجونة بأربعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعتهما يوم الإثنين الماضي في بطولة الدوري، في الاختبار الأخير قبل موعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي القادمة.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز :-

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز الممتاز برصيد 12 نقطة بعد خوض 4 مباريات والفوز في جميع اللقاءات حتى الآن، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة، ويأتي نادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 10 نقطة.

 

التشكيل المتوقع للأهلي ضد النجم الساحلي :-

 

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : عمرو السولية - حسام عاشور - محمد مجدي أفشة - رمضان صبحي - حسين الشحات.

خط الهجوم : جونيور أجايي.

 

ونجح الأهلي في الوصول إلى النهائي خلال موسمي 2017 و2018 ولكنه خسر اللقب أمام فريقي الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، وتعرض لهزيمة قاسية في النسخة الماضية من فريق صن داونز الجنوب افريقي بنتيحة خمسة أهداف نظيفة.

 

يذكر أن الأهلي قد حقق بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي بالجولة قبل الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز على غريمه التقليدي فريق الزمالك بالجولة الأخيرة بنتيجة هدف نظيف أحرزه اللاعب التونسي علي معلول.

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