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وزير التعليم: المعلم هو الأساس فى نجاح ما تقوم به الوزارة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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طارق شوقي وزير التربية والتعليم
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
ريم محمود
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قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن التعاون مع دولة الإمارات كبير فى مجالات كثيرة والوزارة تعمل منذ فترة مع مؤسسة بن راشد فى مسابقة تحدى القراءة وهناك مشروع كبير سنعلنه فى مؤتمر الشباب القادم.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال إطلاق جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم فى الخليج ومصر، أن الوزارة سعيدة بالتعاون مع دولة الإمارات، موضحا أن المعلم صاحب رسالة وأنه لا بد من أن يكون مؤمنا بدوره ورسالته، وهو الأساس فى نجاح ما تقوم به الوزارة من تطوير، موضحا أن المسابقة تحتوى على معلمى دول التعاون الخليجي، وشاركت فيها مصر بعد الاستجابة لدعوة وزير التعليم الاماراتى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المسابقة تهدف إلى الابتكار والتميز فى الإنجاز والتطوير والتعليم المستمر والمواطنة، وجوائز المسابقة تبلغ 6 مليون درهم إماراتي تمنح ل 6 معلمين فائزين.

وأكد الوزير أن مراحل التقييم للمعلمين تتم من خلال 3 مراحل، أولها التقييم المكتبى والزيارة للمعلم داخل مدرسته ومرحلة أخرى تتعلق بالمقابل الشخصية، مؤكدا أن دور المعلم المصرى فى الخليج الوزارة تفخر به. 

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الكلمات المفتاحية

مصر محمد بن زايد كون طارق شوقي جوائز المسابقة التربية والتعليم

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