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مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.52%
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:39 م
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نيفين سمير
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سوق البحرين المالي
أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.52% رابحاً 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.95 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 5.5 مليون سهم بقيمة 1مليون دينار.
وعن مستوي أاء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد قاد قطاع البنوك التجارية الارتفاعات بنسبة نمو 23.97% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%.
وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.29% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.94%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.63%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.31%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26% ، وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.
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