Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.52%

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:39 م
Advertisements
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
Advertisements


سوق البحرين المالي 

أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع بنسبة 0.52% رابحاً 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.95 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 5.5 مليون سهم بقيمة 1مليون دينار.
 

وعن مستوي أاء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد قاد قطاع البنوك التجارية الارتفاعات  بنسبة نمو 23.97% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%.


وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 9.29% مدفوعا بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.94%، شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 2.63%، إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.31%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26% ، وارتفع  قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.75% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.29%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 1%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%.
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النسب

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 18 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 18 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 19 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 19 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 10 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

بورصة البحرين تقفز لـ1% بختام جلسة اليوم

بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع

بورصة البحرين تنهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.08%

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

قطاع الخدمات يدعم بورصة البحرين للصعود في مستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يغلق جلسة اليوم عند مستوى 1524.77 نقطة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status