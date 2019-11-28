مؤشر سوق البحرين المالي ينهي تعاملات اليوم علي ارتفاع بنسبة 0.52%









سوق البحرين المالي





أنهي سوق البحرين المالى، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع بنسبة 0.52% رابحاً 7.96 نقطة ليغلق عند مستوى 1526.95 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعات البنوك التجارية والاستثمار والصناعة والخدمات ، وجرت تداولات بسوق البحرين المالي علي عدد 5.5 مليون سهم بقيمة 1مليون دينار.





وعن مستوي أاء القطاعات بسوق البحرين المالي اليوم ، فقد قاد قطاع البنوك التجارية الارتفاعات بنسبة نمو 23.97% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.36%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.14%.







