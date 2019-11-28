"كلاكيت تاني مرة".. تعرف على التفاصيل حفل حمو بيكا بالأردن

يستعد مطرب المرجانات الشعبية حمو بيكا، لإحياء حفل غنائي جديد في الأردن، وذلك في مطلع الشهر المقبل، ضمن احتفالات عيد رأس السنة الميلادية، على خشبة مسرح صالة الأمير بالمدينة الرياضية.





حيث أعلن "بيكا"، عن الحفل من خلال قطع فيديو قام بنشره عبر صفحته الرسمية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث أشار إلى أن هذا الحفل يعد الثاني له بصحبة فرقته، والتي تتكون من فيجو الدخلاوي، ونور التوت، ومودي أمين، مؤكدين أن الحفل سيكون مليئًا بالمفاجأت والمهرجانات الجديدة.





ومن المقرر أن يقدم حمو بيكا، باقة من مهرجاناته الشعبية التي حصدت نجاحًا كبيرًا، وملاين المشاهدات عبر موقع الفيدوهات العالمي "يوتيوب"، منها "هاتلي فوتكا وجيلفاز"، و"ورب الكون ميزنا بميزة"، وغيرها.





وكان حمو بيكا، قد قدم اعتزارًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي هاني شاكر، بعد اقتحامه للنقابة المهن الموسيقية، على إثر رسوبه في امتحان القبول بالنقابة، ولم يتمكن من الحصول على تصاريح لإحياء حفلات بمصر.



