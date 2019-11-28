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نائبة: السيسي هو من التفت للمرأة وأعطاها حقها

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتور شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن تعيين نسبة تصل إلى 60% من حركة المحافظين الجديدة من فئة الشباب، يعد أحد ثمار المؤتمرات الوطنية للشباب، حيث أن تمكين الشباب يخلق صف ثاني من القيادات.

وأشارت "شادية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص منذ توليه الرئاسة على تمكين كل الفئات من المجتمع المصري، مؤكدة أن مصر دولة شابة، وأكثر من 60% من الشباب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لم يلتفت أحد إلى المرأة وأعطاها حقها سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة التحية إلى الرئيس السيسي، قائلة: "نشكرك يا ريس وننتظر منك المزيد".

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب عبدالفتاح السيسي حق المرأة المحافظين الجديد المحافظي السيسي

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