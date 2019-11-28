نائبة: السيسي هو من التفت للمرأة وأعطاها حقها



وأضافت عضو مجلس النواب، أنه لم يلتفت أحد إلى المرأة وأعطاها حقها سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهة التحية إلى الرئيس السيسي، قائلة: "نشكرك يا ريس وننتظر منك المزيد".



وأشارت "شادية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص منذ توليه الرئاسة على تمكين كل الفئات من المجتمع المصري، مؤكدة أن مصر دولة شابة، وأكثر من 60% من الشباب.