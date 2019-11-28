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محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:34 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
ماريان عيد
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زار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، رفات القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك خلال زيارتها لكنيسة الأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ.

كان فى استقبال صاحب النيافة الأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والقنصل الإيطالي، والأب يوحنا الكرملى المرافق للرفات.

حضر أيضًا الأب أغاثون خير وكيل مطرانيه الإسماعيلية، والأب ارميا نشأت راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك فى شرم الشيخ.

وجدير بالذكر أن الرفات المقدس يزور حاليًا إيبارشية الإسماعيلية وتوابعها حتى بداية الأسبوع القادم، ثم تعود مجددًا لزيارة باقى كنائس القاهرة.

محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
محافظ جنوب سيناء فى زيارة لرفات القديسة تريزا بشرم الشيخ (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر محافظ جنوب سيناء رفات خالد فودة

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