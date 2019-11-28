عاجل.. صور جديدة لتفحم عربة قطار فى الغربية





تنشر الفجر الصور الأولى؛ لتفحم عربة قطار كانت موجودة فى المخازن بمحطة سكة حديد كفر الزيات.





وكانت قوات الحماية المدنية في الغربية، تمكنت من السيطرة على حريق شب فى عربة قطار كانت موجودة فى المخازن بمحطة سكة حديد كفر الزيات.





تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، أخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من عدد من أهالي كفر الزيات يتصاعد دخان كثيف من محطة السكة الحديد.





على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق فى إحدى العربات الموجودة فى المخزن وتم على الفور إخماد النيران دون وجود إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



