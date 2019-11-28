سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 28-11-2019 بسوق الصاغة في مصر - تحديث جديد

الوحدة سعر الذهب اليوم عيار 24 745 إلى 747 عيار 22 683 إلى 685 عيار 21 652 إلى 654 عيار 18 559 إلى 561 عيار 14 435 إلى 436 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23,174 إلى 23,245 الجنيه الذهب 5,216 إلى 5,232 الكيلو 745,143 إلى 747,429

اسعار الذهب على المستوى العالمي

على المستوى العالمي شهد ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل شكوك حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج، و كان الذهب صاعدا 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية، وذلك على خلفية الأنباء الإيجابية حول امكانية الاتفاق التجاري بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، خلال الفترة المقبلة.





وكانت اسعار الذهب العالمية قد شهت حالة من الانخفاض بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ‭‭‭‬‬إ‭‭‬‬‬برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر، حيث نزل الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة، كما فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1458.40 دولار.





اسعار المعادن النفيسة باستثناء الذهب

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 901.80 دولار.







