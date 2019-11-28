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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 28-11-2019 بسوق الصاغة في مصر - تحديث جديد
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:51 م
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سعر الذهب للبيع والشراء
شهد سعر الذهب للبيع والشراء تراجعها بقيمة جنيها واحدا في اسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر نهاية تعاملات الاسبوع حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 654 جنيها وهو اكثر الاعيرة انتشارا في السوق المصري وننشر سعر الذهب للبيع والشراء في مصر خلال تعاملات اليوم.
اسعار الذهب اليوم سعر الذهب للبيع والشراء
سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 654 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 561 جنيها.
سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 747 جنيها
وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5232 جنيها.
سعر الذهب للبيع والشراء
|الوحدة
|سعر الذهب اليوم
|عيار 24
|745 إلى 747
|عيار 22
|683 إلى 685
|عيار 21
|652 إلى 654
|عيار 18
|559 إلى 561
|عيار 14
|435 إلى 436
|عيار 12
|373 إلى 374
|الاونصة
|23,174 إلى 23,245
|الجنيه الذهب
|5,216 إلى 5,232
|الكيلو
|745,143 إلى 747,429
اسعار الذهب على المستوى العالمي
على المستوى العالمي شهد ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل شكوك حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج، وكان الذهب صاعدا 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية، وذلك على خلفية الأنباء الإيجابية حول امكانية الاتفاق التجاري بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، خلال الفترة المقبلة.
وكانت اسعار الذهب العالمية قد شهت حالة من الانخفاض بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من إبرام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر، حيث نزل الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة، كما فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1458.40 دولار.
اسعار المعادن النفيسة باستثناء الذهب
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 901.80 دولار.
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