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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 28-11-2019 بسوق الصاغة في مصر - تحديث جديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:51 م
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سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب للبيع والشراء
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سعر الذهب للبيع والشراء

شهد سعر الذهب للبيع والشراء تراجعها بقيمة جنيها واحدا في اسواق الصاغة خلال تعاملات اليوم الخميس 28 نوفمبر نهاية تعاملات الاسبوع حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 نحو 654 جنيها وهو اكثر الاعيرة انتشارا في السوق المصري وننشر سعر الذهب للبيع والشراء في مصر خلال تعاملات اليوم.

اسعار الذهب اليوم سعر الذهب للبيع والشراء

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 654 جنيها
 سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 561 جنيها.
 سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 747 جنيها
 وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5232 جنيها.

سعر الذهب للبيع والشراء
سعر الذهب للبيع والشراء

الوحدةسعر الذهب اليوم 
عيار 24745 إلى 747
عيار 22683 إلى 685
عيار 21652 إلى 654
عيار 18559 إلى 561
عيار 14435 إلى 436
عيار 12373 إلى 374
الاونصة23,174 إلى 23,245
الجنيه الذهب5,216 إلى 5,232
الكيلو745,143 إلى 747,429
 اسعار الذهب على المستوى العالمي
على المستوى العالمي شهد ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع لجوء المستثمرين لشراء المعدن الذي يعد ملاذا آمنا في ظل شكوك حيال ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب تشريعا يدعم محتجي هونج كونج، وكان الذهب صاعدا 0.1% في المعاملات الفورية إلى 1455.63 دولار للأوقية، وذلك على خلفية الأنباء الإيجابية حول امكانية الاتفاق التجاري بين الاقتصادين الأمريكي والصيني، خلال الفترة المقبلة.

وكانت اسعار الذهب العالمية قد شهت حالة من الانخفاض بعدما قادت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اقتراب واشنطن من ‭‭‭‬‬إ‭‭‬‬‬برام اتفاق تجاري مرحلي مع الصين إلى تعزيز الطلب على الأصول المرتفعة المخاطر، حيث نزل الذهب 0.2 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1458.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار أقل مستوى في أسبوعين عند 1450.30 دولار في الجلسة السابقة، كما فقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1458.40 دولار.

اسعار المعادن النفيسة باستثناء الذهب 
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.02 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بالوتيرة ذاتها إلى 1804.2 دولار في حين فقد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 901.80 دولار.


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