Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:41 م
Advertisements
اسعار الذهب في المغرب
اسعار الذهب في المغرب
Advertisements

استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 28-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.

 اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019في المغرب

 وسجلت اسعار الذهب "عيار 18"،339.20  بـ درهم مغربي  ، والذهب "عيار21"، 395.74  بـ درهم مغربي  ، وسعر "عيار 24" 452.26  بـ درهم مغربي .

 وسجل "الذهب"، "عيار 12"، 226.13  بـ درهم مغربي  للجرام الواحد، وننشر أسعار الذهب في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم لما به من أهمية للمقلبين علي الزواج من الرجال والنساء .

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي  والدولار

 اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب

سعر الذهب بـ دولار أمريكي

سعر الذهب بـ درهم مغربي

عيار الذهب

46.84

452.26

اسعار الذهب عيار 24

42.94

414.58

سعر الذهب عيار 22

40.99

395.74

اسعار الذهب عيار 21

35.13

339.20

اسعار الذهب عيار 18

27.32

263.82

سعر الذهب عيار 14

23.42

226.13

سعر الذهب عيار 12

1.457

14.065

اسعار أوقية الذهب

327.91

3.166

اسعار جنيه الذهب

46.842

452.264

اسعار كيلو الذهب

 

 

 

 

 

 

 

اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب

 ويحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض في اسعار الذهب اليوم في المغرب في الأيام السابقة في السوق لبنانية.

تعرف علي متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب

اليوم

عيار 14

عيار 18

عيار 21

عيار 24

22 نوفمبر

264.22

340.22

396.92

453.62

21 نوفمبر

264.93

340.62

397.40

454.16

20 نوفمبر

266.80

343.03

400.20

457.36

19 نوفمبر

266.24

342.31

399.36

456.40

18 نوفمبر

266.56

342.73

399.85

456.96

 

 

 

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب في المغرب الدهب فى المغرب اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى المغرب اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المغرب

أخبار تهمك

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 9 ساعات

شرط جزائي خيالي في عقد نجم ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 18 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم الاثنين 18-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الخميس 21-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الاثنين 25-11-2019 في لبنان

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-11-2019 في لبنان

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status