اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب
استقرات اسعار الذهب في لبنان خلال تعاملات اليوم الخميس 28-11-2019 مقارنة بأسعار امس ويعرض لكم “الفجر “، اليوم اسعار الذهب في المغرب والبورصات العالمية الوطنية الدرهم المغربي وأيضا الدولار الأمريكي.
اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب بـ بـ درهم مغربي والدولار
|
سعر الذهب بـ دولار أمريكي
|
سعر الذهب بـ درهم مغربي
|
عيار الذهب
|
46.84
|
452.26
|
اسعار الذهب عيار 24
|
42.94
|
414.58
|
سعر الذهب عيار 22
|
40.99
|
395.74
|
اسعار الذهب عيار 21
|
35.13
|
339.20
|
اسعار الذهب عيار 18
|
27.32
|
263.82
|
سعر الذهب عيار 14
|
23.42
|
226.13
|
سعر الذهب عيار 12
|
1.457
|
14.065
|
اسعار أوقية الذهب
|
327.91
|
3.166
|
اسعار جنيه الذهب
|
46.842
|
452.264
|
اسعار كيلو الذهب
اسعار الذهب اليوم الخميس 28-11-2019 في المغرب
تعرف علي
متوسط اسعار الذهب في الايام السابقة في المغرب
|
اليوم
|
عيار 14
|
عيار 18
|
عيار 21
|
عيار 24
|
22 نوفمبر
|
264.22
|
340.22
|
396.92
|
453.62
|
21 نوفمبر
|
264.93
|
340.62
|
397.40
|
454.16
|
20 نوفمبر
|
266.80
|
343.03
|
400.20
|
457.36
|
19 نوفمبر
|
266.24
|
342.31
|
399.36
|
456.40
|
18 نوفمبر
|
266.56
|
342.73
|
399.85
|
456.96