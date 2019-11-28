قرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن بيع خطوط المحمول

قال مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إ ن الجهاز يتلقى نحو 5 آلاف شكوى أسبوعيًا من مستخدمي الاتصالات في مصر، مشيرا إلى أنه يجرى حل ما يقرب من 90% من هذه الشكاوى.



