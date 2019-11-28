Advertisements
قرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن بيع خطوط المحمول
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:21 م
Advertisements
أحمد الشيخ
Advertisements
قال مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يتلقى نحو 5 آلاف شكوى أسبوعيًا من مستخدمي الاتصالات في مصر، مشيرا إلى أنه يجرى حل ما يقرب من 90% من هذه الشكاوى.
وأضاف "عبد الواحد" خلال مؤتمسر صحفى اليوم الخميس، أن الجهاز يتلقى شكوى المواطنين عبر الرقم الساخن لتنظيم الاتصالات 155، مبينا أنه يجرى العمل حاليا على وضع نظام البصمة في بيع خطوط المحمول لمنع التلاعب، مشيرًا إلى أن حل المشاكل يستغرق أسبوعا واحدا تقريبا.
Advertisements