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قرار عاجل من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن بيع خطوط المحمول

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:21 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال مصطفى عبدالواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يتلقى نحو 5 آلاف شكوى أسبوعيًا من مستخدمي الاتصالات في مصر، مشيرا إلى أنه يجرى حل ما يقرب من 90% من هذه الشكاوى.

وأضاف "عبد الواحد" خلال مؤتمسر صحفى اليوم الخميس، أن الجهاز يتلقى شكوى المواطنين عبر الرقم الساخن لتنظيم الاتصالات 155، مبينا أنه يجرى العمل حاليا على وضع نظام البصمة في بيع خطوط المحمول لمنع التلاعب، مشيرًا إلى أن حل المشاكل يستغرق أسبوعا واحدا تقريبا.
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