حالة الطقس غدا الجمعة 28/11/2019.. وبيان درجات الحرارة

حالة الطقس غدا، أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا، مع بيان درجات الحرارة، متوقعة أن يسود البلاد طقس لطيف نهارا ودافئ في ساعات النهار، وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة، مطالبة من الموطنين توخي الحذر في الصباح الباكر تجنبا للشبورة الكثيفة التي يشاهدونها صباحا، مع ارتداء الملابس الشتوية، لحماية أنفسهم من برودة الطقس الشديدة مساءا.





ويسود الطقس غدا الجمعة، حالة من الهدوء في حركة الرياح، مع تكاثر السحب المتوسطة، شمالا، والرياح ستكون معتدلة وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.





وعن درجات الحرارة غدا الجمعة، قالت الأرصاد الجوية في بيانها إن القاهرة تسجل العظمى بها حوالي 24 درجة، وتسجل الصغرى 15 درجة،





الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.





السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.





السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.





شمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15





جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.





شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.





جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.