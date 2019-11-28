Advertisements
Advertisements
Advertisements

حالة الطقس غدا الجمعة 28/11/2019.. وبيان درجات الحرارة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:13 م
Advertisements
حالة الطقس
حالة الطقس
Advertisements
ننشر لكم في السطور التالية حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 29/11/2019، مع بيان درجات الحرارة المتوقعة بداية من صباح غدا وحتى ساعات الليل المتأخرة.

حالة الطقس غدا، أعلنت الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا، مع بيان درجات الحرارة، متوقعة أن يسود البلاد طقس لطيف نهارا ودافئ في ساعات النهار، وشديد البرودة في ساعات الليل المتأخرة، مطالبة من الموطنين توخي الحذر في الصباح الباكر تجنبا للشبورة الكثيفة التي يشاهدونها صباحا، مع ارتداء الملابس الشتوية، لحماية أنفسهم من برودة الطقس الشديدة مساءا.

ويسود الطقس غدا الجمعة، حالة من الهدوء في حركة الرياح، مع تكاثر السحب المتوسطة، شمالا، والرياح ستكون معتدلة وتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وعن درجات الحرارة غدا الجمعة، قالت الأرصاد الجوية في بيانها إن القاهرة تسجل العظمى بها حوالي 24 درجة، وتسجل الصغرى 15 درجة، 

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15

جنوب سيناء والغردقة: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 13.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة المتوقعة غدا درجات الحرارة حالة الطقس غدا الطقس غدا الطقس الجمعة الطقس

أخبار تهمك

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 7 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 18 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 16 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

في بيان هام.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

الأرصاد: ارتفاع الحرارة درجة واحدة غدا.. وهذه حالة الطقس

الأرصاد تعلن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ27 ساعة المقبلة

الأرصاد تُصدر بيان هام بشأن درجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة

رمال وأتربة وحرارة شديدة.. توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

"شبورة وحرارة واضطراب".. كواليس طقس الـ72 ساعة المقبلة في مدن ومحافظات مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status