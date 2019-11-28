بعد إصابته بالبُهاق.. رامي جمال يخضع لعلاج للرأس

إصابة رامي جمال بمرض البهاق



حلقة رامي جمال في "صاحبة السعادة"





تفاصيل ألبوم رامي جمال



وفي سياق مختلف، يستعد رامي لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون فى ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم أحمد المالكي، و تامر حسين، ويقدم ديو غنائي مع زوجته ناريمان.

كشف الفنان رامي جمال، عن خضوعه لجلسه علاج جديدة خاصة بمنطقة الرأس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشر رامي عبر الاستوري الخاص بحسابه الرسمي على "إنستجرام" عدة مقاطع فيديو، ظهر في الفيديو وهو داخل أحد العيادات الخاصة،وتقوم الطبيبة بوخذ الإبر في رأسه، وذلك لمعالجة تساقط الشعر، ولكثافته.وكان رامي قد أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض البُهاق، وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،ووضع محبيه أمام أمرين هما أن يقوم باعتزال الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بعدما ظهرت عليه أعراض ذلك المرض، وفور معرفة محبيه بذلك الخبر قاموا بمسانددته، بكلمات مليئة بالحب.والجدير بالذكر أن رامي سجل منذ أيام حلقة جديدة له مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبه السعادة" ليكون ذلك الظهور الإعلامي الأول له عقب إعلانه عن إصابته مرض البهاق، وسيتم عرض الحلقة في شهر ديسمبر القادم.وسيتحدث رامي جمال في تلك الحلقة عن أزمة مرضه، وتفاصيل علاجه، وعن زوجته ناريمان، والديو الذي يقدمه معها، كما يتحدث عن تفاصيل جديدة في حياته الفنية.