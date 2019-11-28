Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد إصابته بالبُهاق.. رامي جمال يخضع لعلاج للرأس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:08 م
Advertisements
رامي جمال يخضع لجلسات علاج من البهاق
رامي جمال يخضع لجلسات علاج من البهاق
هبة أحمد
Advertisements
كشف الفنان رامي جمال، عن خضوعه لجلسه علاج جديدة خاصة بمنطقة الرأس، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر رامي عبر الاستوري الخاص بحسابه الرسمي على "إنستجرام" عدة مقاطع فيديو، ظهر في الفيديو وهو داخل أحد العيادات الخاصة،وتقوم الطبيبة بوخذ الإبر في رأسه، وذلك لمعالجة تساقط الشعر، ولكثافته.

إصابة رامي جمال بمرض البهاق

وكان رامي قد أعلن مؤخرًا عن إصابته بمرض البُهاق، وذلك عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة،ووضع محبيه أمام أمرين هما أن يقوم باعتزال الغناء، أو أن يتقبلوا شكله بعدما ظهرت عليه أعراض ذلك المرض، وفور معرفة محبيه بذلك الخبر قاموا بمسانددته، بكلمات مليئة بالحب.

حلقة رامي جمال في "صاحبة السعادة"

والجدير بالذكر أن رامي سجل منذ أيام حلقة جديدة له مع الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبه السعادة" ليكون ذلك الظهور الإعلامي الأول له عقب إعلانه عن إصابته مرض البهاق، وسيتم عرض الحلقة في شهر ديسمبر القادم.

وسيتحدث رامي جمال في تلك الحلقة عن أزمة مرضه، وتفاصيل علاجه، وعن زوجته ناريمان، والديو الذي يقدمه معها، كما يتحدث عن تفاصيل جديدة في حياته الفنية.

تفاصيل ألبوم رامي جمال

وفي سياق مختلف، يستعد رامي لطرح أحدث ألبوماته الغنائية، ويتعاون فى ذلك الألبوم مع عدد كبير من الشعراء منهم أحمد المالكي، و تامر حسين، ويقدم ديو غنائي مع زوجته ناريمان.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رامي جمال بالبهاق رامي جمال

أخبار تهمك

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 14 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 16 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 16 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 18 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 16 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

ياسمين الخطيب لـ"رامي جمال": "بضعة بقع بيضاء لن تنال من محبتك في القلوب"

زينة عن إصابة رامي جمال بمرض البهاق: قلبي معاك وأوعى تنهزم

تامر حسين لـ رامي جمال :"كلنا وراك وفي ضهرك"

عبير صبري لرامي جمال :"انت فنان كبير كمل مشوارك وكلنا معاك"

أحمد يونس لرامي جمال: "مش رامي أبدا اللي امتحان يوقفه"

"خليك فخور بنفسك".. مي كساب تدعم رامي جمال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status