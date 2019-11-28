عاجل.. البرلمان يوافق على التجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة الطارئة المنعقدة اليوم الخميس، على كتاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالتجديد لطارق حسن عامر لشغل منصب محافظ البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، بالأغلبية.





يذكر أن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أكد بأن الدكتور علي عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.



