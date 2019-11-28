مجدي يعقوب: "أنا مغمور بحب المصريين.. وفخور أني مصري"

أعرب الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، عن سعادته لافتتاح عدد من المشروعات التنموية في بورسعيد وسيناء إلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهًا التحية إلى أهل أسوان تدشين تمثال له، واطلاق اسمه على أحد ميادين المدينة.



وقال "يعقوب"، خلال تقرير خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، "أنا مغمور بالعطف المصري، والحب المصري الأصيل"، معربا عن تقديره لكل جهود محافظ أسوان وأهل المحافظة على ما يقومون به تجاهه.



وعن المشروعات التنموية التي شارك في افتتاحها منذ أيام، أكد الجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب، أنها مشروعات عملاقة، وهامة جدًا، معقبا: "أنا فخور أن أنا مصري".

