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اسعار اللحوم اليوم الخميس 28-11-2019 في الاسواق المحلية.. استقرار أسعار اللحم البرازيلي
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:37 ص
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اسعار اللحوم اليوم
تشهد اسعار اللحوم حالة من الاستقرار في الاسواق المحلية خلال الفترة الحالية في حالة تستمر منذ بداية الشهر الجارى في ظل توقعات باستمرار الاستقرار خلال الفترة المقبلة، وتسجل سعر كيلو اللحم الكندوز في أسواق القاهرة والجيزة متوسط سعر نحو 110 جنيه تختلف باختلاف المناطق، بينما يختلف السعر جذريًا في المحافظات المختلفة وننشر فيما يلي أسعار اللحوم اليوم في اسواق التجزئة وجاءت على النحو التالي:
اسعار اللحوم في الأسواق اليوم
سجل متوسط سعر كيلو اللحم الكندوز في الاسواق مستوى 110 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو البتلو عند 18 جنيها، وسجل سعر اللحم الجاموسي 80 إلى 130 جنيه، وسجل سعر الكبدة المجمدة 30 جنيه، بينما سجل سعر الكبدة البلدي 100 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الجملى بين 90 – 110 جنيها
اسعار اللحوم المستوردة
سجل سعر اللحم البرازيلي 75 إلى 85 جنيه، وسجلت سجل سعر اللحم السوداني 75 جنيه، فيما سجل سعر اللحم الهندي 75 جنيه، بينما سجل الضأن المستورد 60 إلى 80 جنيه
اسعار اللحوم في المحافظات اليوم الخميس
تشهد اسعار اللحوم في المحافظات اختلافا جذريا عن اسعار اللحوم في محافظتى القاهرة والجيزة ويعةد ذلك الى نسبة المعروض والعرض والطلب في المحافظة ، حيث تراوحت الأسعار في محافظات الصعيد ما بين 60 إلى 90 جنيه، وجاء ذلك السعر ضمن مبادرات شارك فيها عدد كبير من الجزارين للتسهيل على محدودى الدخل.
اسعار اللحوم اليوم
توقعات اسعار اللحوم في الاسواق المحلية خلال الفترة القادمة
أشارت التوقعات الى احتمالية استقرار اسعار اللحوم في الاسواق خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة لانعدام العوامل التى من الممكن ان تسبب ارتفاعها ومن اهمها حلال العرض والطلب وارتفاع تكاليف الانتاج.
اسعار اللحوم اليوم في الاسواق المصرية
|الكندوز
|من 80 إلى 120 جنيه
|البتلو
|من 100 إلى 125 جنيه
|الضأن
|100 إلى 120 جنيه
|اللحم الجاموسي
|80 إلى 130 جنيه
|اللحم الجملي
|80 إلى 120 جنيه
|اللحم البرازيلي
|75 إلى 85 جنيه
|اللحم السوداني
|75 جنيه
|اللحم الهندي
|75 جنيه
|الضأن المستورد
|60 إلى 80 جنيه
|سعر الكبدة المجمدة
|30 جنيه
|سعر الكبدة البلدي
| 90 جنيه
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