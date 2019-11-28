Advertisements
Advertisements
Advertisements

قوات الأمن العراقية تقتل 14 محتجا بعد إحراق القنصلية الإيرانية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:20 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أوردت وكالة "رويترز"، أن مصادر طبية قالت، إن قوات الأمن العراقية قتلت 14 محتجا بالرصاص في مدينة الناصرية الجنوبية، اليوم الخميس، وفرضت السلطات حظرًا للتجول في النجف بعد أن أحرق المتظاهرون قنصلية إيرانية.

وأضافت المصادر الطبية، إن قوات الأمن فتحت النار على المحتجين الذين تجمعوا على جسر في الناصرية قبل الفجر، أدى إلى مقتل 14 وإصابة العشرات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية، أن حظر التجول فُرض في النجف بعد أن اقتحم المحتجون النار في القنصلية الإيرانية وأضرموا النار في وقت متأخر من يوم الأربعا، وأن الشركات والمكاتب الحكومية ظلت مغلقة في المدينة.

وقالت "رويترز"، إن تصاعد مشعل القنصلية في النجف، المدينة الجنوبية المقدسة، أدى إلى تصعيد العنف في العراق بعد أسابيع من المظاهرات الجماهيرية التي تهدف إلى إسقاط حكومة تعتبر فاسدة وتدعمها طهران.

إن عدم قدرة الحكومة العراقية والطبقة السياسية على التعامل مع الاضطرابات والاستجابة لمطالب المحتجين قد أثارت الغضب العام.

وقد عد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، بإصلاح النظام الانتخابي ومكافحة الفساد، لكنه بالكاد بدأ ينفذ في الوقت الذي قتلت فيه قوات الأمن المئات من المتظاهرين السلميين في شوارع بغداد والمدن الجنوبية.

الاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وانتشرت عبر المدن الجنوبية، هي التحدي الأكثر تعقيدًا الذي يواجه الطبقة الحاكمة التي يهيمن عليها الشيعة والتي تسيطر على مؤسسات الدولة وشبكات المحسوبية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 والذي أطاح بفترة طويلة الحاكم السني صدام حسين.

يقول الشباب، ومعظمهم من المحتجين الشيعة، إن السياسيين فاسدون، وهم مدينون للقوى الأجنبية - وخاصة إيران - وأنهم يلومونهم على الفشل في التعافي من سنوات الصراع رغم الهدوء النسبي منذ هزيمة "داعش" في العام 2017.

كان هذا أقوى تعبير حتى الآن عن المشاعر المعادية لإيران من جانب المتظاهرين العراقيين.

وقال "علي"، وهو متظاهر في النجف: "حرق القنصلية الليلة الماضية كان عملًا شجاعًا ورد فعل من الشعب العراقي - لا نريد الإيرانيين".

وحسب "رويترز"، أضاف: "سيكون هناك ثأر من إيران، أنا متأكد من أنهم ما زالوا هنا وستواصل قوات الأمن إطلاق النار علينا".

من جانبه، قال القائد العسكري لقوات التعبئة الشعبية، وهي تجمع مظلي يضم مجموعات شبه عسكرية أقوى فصائلها قريبة من طهران، إن الجماعات ستستخدم القوة الكاملة ضد أي شخص يحاول مهاجمة أقوى رجل دين شيعي في العراق، والذي يوجد مقره في النجف

Advertisements

أخبار تهمك

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 14 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 14 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 14 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 21 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 14 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 14 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status