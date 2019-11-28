تزوجت ثلاث مرات واعتزلت الفن مرتين.. ما لا تعرفه عن مها أبو عوف في ذكرى ميلادها

تحتفل اليوم الفنانة مها أبو عوف بعيد ميلادها، تعتبر مها واحدة من أهم الفنانات في وقتنا الحالي، فهي تتمتع بتاريخ كبير من الأعمال الفنية الناجحة، وفي السطور التالية يرصد الفجر الفني تفاصيل زواجها، وأسرار من حياتها الشخصية.



قصة حب مها أبو عوف بزوجها الراحل عمر خورشيد



حكت الفنانة مها أبو عوف عن قصة حبها لزوجها الراحل عمر خورشيد. عندما حلّت ضيفة على برنامج "أسرار النجوم" المذاع عبر إذاعة "نجوم إف إم"، مع الإعلامية إنجي علي ، حيث قالت :كان قمر من جميع النواحي، راجل ودمه خفيف وبيحب الحياة جدًا، مُشيرة إلى أن شقيقها الراحل عزت أبوعوف كان رافضًا لتلك الزيجة في البداية، بسبب فارق السن بينهما".



وتابعت مها قائلة: أن عمر تمكن من اقناع عزت و والدها، وبذلك تمكنت من الزواج به، مُشيرة إلى أنّها كانت تجمعها به علاقة عاطفية قبل الزواج ولم يعرف أحد بعلاقتهم.



وتحدثت مها أيضًا عن تفاصيل حادث وفاته حيث قالت : "كان في الطريق إلى المنزل، لكي يتناول طعام العشاء، بعدما انتهي من عمله، ولكنها شعرت بالقلق عليه، وقامت بالاتصال بالمكان الذي كان يعزف فيه،فأخبرها أحد العاملين أن سيارة عمر تعرضت لحادث أمام مطعم خريستو بمنطقة الهرم، مُشيرة إلى أنها ذهبت مُسرعة إلى المُستشفي، وأنّ والدتها أخفت خبر وفاته عنها لأن مها في ذلك الوقت كانت حامل".



وأشارت مها إلى أنها ابتعدت عن الفن لمدة عامين ونصف، قبل أن يُجبرها شقيقها الراحل عزت أبو عوف على العودة إلى العمل، والسفر إلى تونس لتقديم حفلات" الفور إم".





لمحات من حياتها الشخصية



ولدت مها في محافظة القاهرة، يوم 28 نوفمبر عام 1959، والدها هو الفنان الراحل أحمد شفيق أبوعوف، وشقيقها الفنان الراحل عزت أبوعوف، تخرجت مها في الجامعة الأمريكية، كانت مها أحد أعضاء فرقة "الفور إم" الغنائية في أواخر السبعينيات، مع شقيقها عزت وأشقائها الثلاث، وأشهر الأغاني التي قدموها "دبدوبة التخين"، و"مغنواتي" ، و"لا عاجبك كده ولا كده" ، و"جنون الديسكو"، احترفت مها التمثيل بعد توقف فرقة "الفور إم" عن العمل، قدمت أول تجاربها الفنية من خلال مشاركتها في فيلم "لا تظلموا النساء" مع تحية كاريوكا والفنان الراحل سعيد صالح.





أسرار من حياة مها أبو عوف



تزوجت مها ثلاثة مرات الزيجة الأولى من عازف الجيتار عمر خورشيد، وذلك في عام 1981، ويشاء القدر أن يتوفي عمر في حادث سير في نفس عام زواجهم، وتعرضت مها بعد وفاة زوجها عمر خورشيد لأزمة صحية ونفسية، تسببت في فقدانها جنينها منه.





انقطعت مها عن التمثيل مرتين، المرة الأولى بعد وفاة زوجها عمر خورشيد، وامتدت فترة غيابها حوالى عامين ونصف، والمرة الثانية ابتعدت عن التمثيل لمدة عشر سنوات.





تزوجت مها بعد وفاة عمر خورشيد، وأنجبت ابنها الوحيد شريف، وثم انفصلت عن والد ابنها، تزوجت من رجل يُدعي عمر المنزلاوي وهو زوجها الحالي .





سبب تسمية فرقتهم بـ"الفور إم"





حكت الفنانة مها أبو عوف خلال استضافتها في برنامج "العاشرة مساءً" مع الإعلامى وائل الإبراشي عن صاحب فكرة كورال فرقة "الفور إم"،حيث قالت أن والدتها هي صاحبة فكرة ذلك ااكورال الذى كان يضم شقيقاتها الثلاثة بالإضافة إلى شقيقها الفنان الراحل عزت أبو عوف، مُضيفة إلى أن والدها كان من أصول صعيدية، وكان رافضًا لفكرة ممارسة الفن، على الرغم من أنه كان يجعلهم يدرسون الفن، ويقومون باستماعه، مُشيرة إلى أنهم ظلوا مُستمرين في عمل البروفات الخاصة لمدة ستة أشهر، وفوجئ والدهم بانتشار ذلك الخبر في أحد الجرائد تحت عنوان "مفاجأة الموسم عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة".





مُضيفة: "يوم نزول الخبر فى الجورنال كان فيه زلزال فى البيت ونطينا من السراير"، وبعد ذلك حدثت قطيعة بينهم وبين والدهم فى بداية الأمر، ولكنه بعد ذلك اقتنع عندما أدرك أنهم يقدمون فنًا راقيًا، مُشيرة أن ذلك الاسم يعود إلى أن بداية أسماهن تبدأ بحرف "الميم"، وتابعت ضاحكة: "إمبراطورية ميم"