عرض فيلم "الضيف" بـ بانوراما السينما المصرية.. اليوم









وطرح "الضيف" فى دور العرض يناير الماضى، وعرض الفيلم عالميا للمرة الأولى فى شهر نوفمبر الماضى من خلال مهرجان "تالين بلاك نايتس" السينمائى فى إستونيا وفاز بجائزة الجمهور.





وتدور أحداث الضيف حول شاب يحل ضيفا على أسرة خلال العشاء، ثم تتطور الأحداث فى اتجاه لا يتوقعه أحد منهم.





ويقوم ببطولة فيلم "الضيف" خالد الصاوى وأحمد مالك وشيرين رضا وجميلة عوض، ويشارك الفنانون ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثى، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج هادى الباجورى.

من المقرر أن يعرض مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ41، التي تتواصل فعالياته حاليا، فى التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، فيلم "الضيف" للمخرج هادى الباجورى، بقاعة مركز الإبداع، وذلك ضمن قسم بانوراما السينما المصرية 2019، ليكون آخر أفلام البانوراما باليوم الأخيرة من المهرجان.فيلم "الضيف" بطولة خالد الصاوى، شيرين رضا، جميلة عوض، أحمد مالك، وضيوف الشرف ماجد الكدوانى ومحمد ممدوح ومحمود الليثى.