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بينهم 4 طالبات.. إصابة 13 في تصادم 3 سيارات ببني سويف (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 11:01 ص
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الحادث
الحادث
احمد فتحي الدسوقي
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أصيب 12 شخصًا بينهم 4 طالبات، اليوم الخميس، في حادث تصادم 3 سيارات أمام قرية شريف باشا بالطريق الزراعى "بني سويف، ناصر" وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 6 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم إيمان فوزي عبد العظيم ٢٠ سنة ومقيمة بمركز ناصر طالبة، مصابة بكسر بالقدم اليسري، عمر عراقي طه ٣٣ سنة، موظف ومقيم بقرية النويره مصابا بكدمات بالجسم، مروه جمال محمد ٣٠ سنة موظف ومقيم بمركز ناصر مصابا باشتباه مابعد الارتجاج، أميرة شعبان حسن ٣٠ سنة موظفة ومقيمة بمركز ناصر مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، شيرين محمود سيد ٢٠ سنة، طالبة ومقيمة بمركز ناصر مصابة بجروح وكدمات بالجسم، عزه ظريف محمد ٥٠ سنة، مدرسة ومقيمة بمركز ناصر مصابة بجروح وسحجات.

كما نقلت سيارات الإسعاف أماني رمضان أحمد ٢٠ سنة، طالبة، مقيمة بمركز ناصر مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، صباح سيد كامل ٤٢ سنة، مقيمة بمركز ناصر مصابة باشتباه كسر بالفقرات عبد الرحمن عماد علواني ٣٠ سنة، مقيم بمركز ناصر مصابا باشتباه نزيف بالمخ، أحمد عبد الحكيم حسين ٦٥ سنة مقيم بمحافظة الفيوم مصابا بجروح وسحجات، رحاب عبد الطيف عوض ١٩ سنة مقيمة بقرية طنسا مصابة بجروح وسحجات، ليلي علي سيد ٢٠ سنة، طالبة، مقيم بقرية طنسا مصابة بجروح وسحجات.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
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