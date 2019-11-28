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بعد قليل.. التضامن تحتفل بالبعثة الرسمية للحج على جهودهم ونجاحهم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 10:34 ص
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بوابة الفجر
آيات عامر
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تشهد غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، اليوم الخميس، بحضور فضيلة الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق؛ فعاليات الإحتفالية التى تنظمها المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى للإحتفال بنجاح موسم حج الجمعيات الاهلية للعام الجارى 1440 2019؛ وذلك بحضور عدد واسع من قيادات وزارة التضامن الإجتماعى واعضاء بعثة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام.  

ومن المقرر أن يشهد الاحتفال الذى سينظم للمرة الاولى تكريم شركاء النجاح بتوزيع شهادات التقدير والدروع على 50 مكرما من أعضاء البعثة الرسمية للحج لهذا العام و  قيادات وأعضاء البعثة الرسمية لحج الجمعيات الاهلية بوزارة التضامن الاجتماعى، والسادة مديرى ومسئولى الفنادق ومسئولى الاشراف من القيادات، ذلك تقديرا للجهود التى بذلت على مدى الاستعدادات المبكرة للموسم والمجهود الذى بذل فى خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج والذى شرفت به وزارة التضامن الإجتماعى 

جديرا بالذكر إنه إنطلاقا من مسئولية الوزارة عن حج الجمعيات الأهلية  انشئت المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى عام 2007 والتى  تعمل بإستمرار على تطوير تنظيم الحج لأعضاء الجمعيات الاهلية والذى يقدم بأفضل الخدمات والمستويات المختلفة من الاسعار والتى تتناسب والمستويات الاقتصادية المختلفة، وقد شرفت الوزارة بخدمة 12 الف حاج من حجيج الجمعيات الاهلية لهذا العام.
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الكلمات المفتاحية

التضامن الإجتماعى البعثة الرسمية للحج الإحتفالية

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