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مقتل 8 أشخاص بمواجهات بين الأمن والمتظاهرين في العراق

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:36 ص
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الاحتجاجات العراقية
الاحتجاجات العراقية
وكالات
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قتل 8 وإصابة أكثر من 45 بمواجهات بين الأمن والمتظاهرين بمحافظة الناصرية بالعراق، تزامنًا مع بدء حملة أمنية ضد الاعتصامات المناهضة للحكومة في المدينة، حسبما ذكرت قناة العربية.

 

وأعلنت قوات الأمن العراقية، استعادت جسرين في المدينة بعدما احتلهما المتظاهرون لعدة أيام، فيما أعلنت الحكومة العراقية عن تشكيل خلايا أزمة في المحافظات برئاسة المحافظين وقادة عسكريين لحفظ الأمن.

 

وكانت خلية الإعلام الأمني بالعراق، قالت في بيان إنه "لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة السادة المحافظين، وحسب توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة السادة المحافظين في أداء مهامهم".

 

وبدت شوارع النجف مقفرة نسبياً بعدما فرضت السلطات منع التجول فيها واعلنت يوم عطلة لكل الموظفين.

 

وكان متظاهرون أضرموا النار، الأربعاء، في القنصلية الإيرانية في النجف إثر يوم دام. وطالبت إيران العراق، الخميس، باتخاذ "اجراءات حازمة ومؤثرة" ضد "العناصر المعتدية" على قنصليتها في مدينة النجف.

 

وكانت القنصلية الإيرانية في كربلاء تعرضت لغضب المتظاهرين في وقت سابق من هذا الشهر، لكن قوات الأمن العراقية ردت ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص.

 

وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الأربعاء، عن صدور أوامر باعتقال من أسمتهم "مثيري الشغب" والمندسين في الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ عدة أسابيع.

 

وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد خالد المحنا، بـ"صدور أوامر قبض بحق المندسين ومثيري الشغب في التظاهرات بعد عرض الوثائق والبيانات والصور" التي تؤكد تورطهم بهذه الأفعال.

 

وذكر المحنا، في تصريح صحافي، أن "القوات الأمنية جمعت بيانات تخص العابثين ومثيري الشغب بواسطة كاميرات المراقبة والمواطنين".

 

وفي سياق متصل، أكد المحنا "صدور أوامر مشددة للقوات الأمنية بضرورة الحفاظ على الأموال العامة والخاصة وحماية المواطنين والممتلكات".

 

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الكلمات المفتاحية

مواجهات مقتل 8 أشخاص قوات الامن العراق الاحتجاجات العراقية

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