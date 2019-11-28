Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحزب الحاكم في الهند يمنع إحدى أعضائه من الاجتماعات بعدما وصفت قاتل "غاندي" بالوطني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:15 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
أعلن رئيس حزب بهاراتيا جاناتا العامل - الحزب الحاكم في الهند - جاجات براكاش نداهاس، أن براجيا ثاكور، عضو الحزب التي أشارت إلى ناثورام جودسي، قاتل المهاتما غاندي، بصفته "وطنيًا" أثناء النقاش، وأنه سيتم منعها من جميع اللجان البرلمانية.

وقال "نداهاس" يوم الأربعاء: "لقد قررنا إقصاء براجيا سينج ثاكور من اللجنة الاستشارية للدفاع، ولن يُسمح لها في هذه الجلسة بالمشاركة في اجتماعات الحزاب البرلمانية"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

أثارت تصريحات "ثاكور" غضبًا على مستوى البلاد وأثارت احتجاجات قوية من أحزاب المعارضة بما في ذلك حزب المؤتمر المعارض الرئيسي، الذي اتهم الحزب الحاكم بنشر "سياسة الكراهية". وانسحب نواب حزب المؤتمر، يوم الخميس، من "لوك سابها" - مجلس النواب - احتجاجًا على ذلك.

أدلت "ثاكور" بتعليق مماثل في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس النواب في أبريل ومايو، وقد سحبها رئيس الوزراء ناريندا مودي بنفسه وقال: "لن أكون قادرًا على مسامحة براجيا ثاكور لإهانتها المهاتما غاندي".

في الأسبوع الماضي، أثار ترشيح "ثاكور" للجنة البرلمانية القوية لوزارة الدفاع جدلاً في الهند. وهي أيضًا متهمة بالمشاركة في انفجار 2008 في ماليجاون في غرب ماهاراسترا، وتواجه تهماً متعددة، وهي حاليًا طليقة بكفالة بسبب الحالة الصحية السيئة.

وفي سياق منفصل، سرق مجهولين بعض رفات "المهاتما غاندي" السياسي البارز والزعيم الروحي للهند، من نصب تذكاري في وسط البلدة، الجمعة 4 اكتوبر، وذلك في ذكرى ميلاده الـ150، حسبما نقلته الشرطة الهندية.

وكان النصب التذكاري يحتفظ بالرفات منذ عام 1948 في أعقاب اغتيال "غاندي" على يد متطرف هندوسي، ولم يكتف اللصوص بالسرقة فقط، وإنما كتبوا كلمة "خائن" بالطلاء الأخضر على صور لزعيم الاستقلال، داخل النصب التذكاري، وفقًا لما أعلنت عنه "بي بي سي عربي".

وجاءت هذه الواقعة، نظرا لاعتبار بعض المتشددين الهندوس أن "غاندي" خائنًا بسبب دعمه المعلن للوحدة الهندوسية الإسلامية، بالرغم من أنه كان هندوسييًا متدينًا، ولا يزال معظم الهنود يعنبرونه "الأب الروحي للأمة".

وتحقق الشرطة في ريوا، بولاية مادهيا براديش، في واقعة السرقة على أساس أنها "تضر بالوحدة الوطنية" وانتهاك محتمل للسلام، كما وصف مانغالديب تيواري، أمين متحف نصب بابو بهوان التذكاري، حيث مكان الاحتفاظ برفات "غاندي"، الواقعة بـ "مخزية".

وقال تيواري في تصريحات لموقع "ذا واير" الهندي: "فتحت بوابة (نصب) بهوان في وقت مبكر صباحا بمناسبة ذكرى ميلاد غاندين وعندما جاءت الساعة 23:00 (17:30 بتوقيت جرينتش)، اكتشفت غياب رفات غاندي وتشويه صورة له".

يذكر أن "غاندي" قاد حركة مقاومة مجردة من العنف ضد الحكم الاستعماري البريطاني في الهند، على نحو ألهم كثيرين في جميع أنحاء العالم، ويعتبره معظم الهنود حتى وقتنا هذا قدوة لهم ويوقرونه باعتباره "الأب الروحي للأمة".

في المقابل يتهمونه المتشددين الهندوس في الهند بخيانتهم، وذلك بسبب مناصرته الوحدة مع المسلمين، ويتهمه البعض أيضا بالمساهمة في تقسيم الهند وإراقة الدماء المترتبة على هذا التقسيم، الذي أسفر عن دولتين هما الهند وباكستان بعد الاستقلال عن بريطانيا في عام 1947.

اغتيل أب الأمة، المهاتما غاندي، على يد ناثورام جودسي في 30 يناير 1948 أثناء المشي لحضور اجتماع صلاته في حديقة منزل بيرلا، نيودلهي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب غاندي الهند المهاتما غاندي الحزب الحاكم في الهند

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 12 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 13 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 10 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 13 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 12 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 20 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

إصدار طابع بريدي جديدي بمناسبة الذكرى 150 لميلاد المهاتما غاندي

"السياسى الأشهر"..محطات فى حياة "غاندي" في ذكرى رحيله

حزب المؤتمر الهندي المعارض الرئيسي ينتقد "الحزب الحاكم" في بيان رسمي

ناريندرا مودي يؤدي اليمين الدستورية لولاية ثانية رئيسا لوزراء الهند

استقالة زعيم حزب المعارضة الهندي راهول غاندي

في الذكرى الـ 150 لميلاده.. 5 محطات مؤثرة في حياة "المهاتما غاندي "

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status