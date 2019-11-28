سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 -11-2019.. المعدن يستقر بعد ارتفاعه أمس

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للجرام، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.02 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر660.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر754.68 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,283 جنيه.





سعر الذهب اليوم في مصر باسواق الصاغة بدون مصنعية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019





الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 745 إلى 747 عيار 22 683 إلى 685 عيار 21 652 إلى 654 عيار 18 559 إلى 561 عيار 14 435 إلى 436 عيار 12 373 إلى 374 الاونصة 23.174 إلى 23.245 الجنيه الذهب 5,216 إلى 5,232 الكيلو 745.143 إلى 747.429



