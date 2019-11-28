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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 -11-2019.. المعدن يستقر بعد ارتفاعه أمس

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر
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سعر الذهب اليوم في مصر 

 استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية لاسواق الصاغة وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات امس بقيمة 3 جنيهات وذلك في ظل استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات بعودة الارتفاع خلال الشهر المقبل مع اقتراب ورأس السنة، وجاءت سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2018

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.02 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 660.36 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 754.68 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,283 جنيها.


سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في مصر

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 
 
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للجرام،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  566.02 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر660.36 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر754.68  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,283 جنيه.

 سعر الذهب اليوم في مصر باسواق الصاغة بدون مصنعية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

745 إلى 747

عيار 22 

683 إلى 685

عيار 21

652 إلى 654

عيار 18

559 إلى 561

عيار 14

435 إلى 436

عيار 12

373 إلى 374

الاونصة

23.174 إلى 23.245

الجنيه الذهب

5,216 إلى 5,232

الكيلو

745.143 إلى 747.429

 


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