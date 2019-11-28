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سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 28 -11-2019.. المعدن يستقر بعد ارتفاعه أمس
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 09:14 ص
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سعر الذهب اليوم في مصر
استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية لاسواق الصاغة وذلك بعد ارتفاعه خلال تعاملات امس بقيمة 3 جنيهات وذلك في ظل استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر، مع وجود توقعات بعودة الارتفاع خلال الشهر المقبل مع اقتراب ورأس السنة، وجاءت سعر الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:
اسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28 نوفمبر 2018
سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 566.02 جنيها .
سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 660.36 جنيها .
سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 754.68 جنيها .
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,283 جنيها.
سعر الذهب اليوم في مصر
اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بنحو 3 جنيهات للجرام، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 566.02 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر660.36 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر754.68 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,283 جنيه.
سعر الذهب اليوم في مصر باسواق الصاغة بدون مصنعية اليوم الخميس 28 نوفمبر 2019
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
745 إلى 747
عيار 22
683 إلى 685
عيار 21
652 إلى 654
عيار 18
559 إلى 561
عيار 14
435 إلى 436
عيار 12
373 إلى 374
الاونصة
23.174 إلى 23.245
الجنيه الذهب
5,216 إلى 5,232
الكيلو
745.143 إلى 747.429
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