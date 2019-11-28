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سعر الدولار اليوم في مصر الخميس 28 -11-2019 .. تحركات طفيفة في ختام التعاملات الأسبوعية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:47 ص
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سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر
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سعر الدولار اليوم في مصر 

حافظ سعر الدولار اليوم في مصر على استقراره خلال بداية التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر الخميس 28-11-2019، حيث استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومة والخاصة عند نفس المعدلات خلال تعاملات الاسبوع الجارى، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع خلال الشهر الجارى في رحلة بدأها منذ بداية شهر اكتوبر بنسبة وصلت الى نحو 2.5% بينما وصل اجمالى تراجعات سعر الدولار في البنوك الة نحو 16% منذ بداية العام الجارى وجاءت الاسعار على النحو التالي: 

توقعات سعر الدولار في مصر خلال الفترة المقبلة
أشارت التوقعات الى احتمالية استقرار سعر الدولار في مصر حتى نهاية العام الجارى وحتى بداية  عام 2020  خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.


سعر الدولار اليوم في مصر 
 سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل  16.062 جنيه للبيع  والشراء 16.18 جنيه 
 سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع
سعر في بنك البركة نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع
سجل متوسط سعر الدولار في بنك مصر ايران نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك الاهلى المصري 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع
سجل سعر البنك العربي الافريقي نحو 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع
سجل متوسط سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.05 جنيه للشراء  و16.15 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في الأهلى اليوناني نحو 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد  16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع
 سجل سعر الدولار بالبنك التجاري الدولى نحو 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر

متوسط اسعار الدولار اليوم في مصر الخميس 28 نوفمبر 2019

البنك

اسعار شراء الدولار

اسعار بيع الدولار

اسعار الدولار في البنك المركزي

16.0574

16.182

اسعار الدولار في بنك مصر

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك الأهلي

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك القاهرة

16.05

16.15

اسعار الدولار في بنك الإسكندرية

16.05

16.15

اسعار الدولار في البنك التجاري الدولي

16.05

16.15

اسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

16.09

16.17

اسعار الدولار في بنك عودة

16.07

16.17




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