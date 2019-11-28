Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصين تستدعي السفير الأمريكي مجددا للاحتجاج علي "التدخل القوي"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 08:36 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن وزارة الخارجية الصينية ان الصين استدعت سفير الولايات المتحدة تيري برانستاد، اليوم الخميس، قائلة ان التشريع الامريكي بشأن قانون حقوق هونج كونج يمثل "تدخلًا قويًا"

تعد هذه المرة الثالثة التي تستدعي فيها الصين السفير الامريكي، وطالبت الولايات المتحدة بأن تتوقف على الفور عن التدخل في شؤونها الداخلية، وتتوقف عن إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقات الثنائية.

استدعى نائب وزير الخارجية لو يوتشنغ برانستاد بعد يوم من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشريع قانون في الكونغرس يدعم المتظاهرين المناهضين للحكومات في هونغ كونغ، على الرغم من الاعتراضات الغاضبة من بكين.

وفي وقت سابق، استدعت الصين مرة أخرى السفير الأمريكي تيري برانستاد للمطالبة بمنع تشريع إدارة ترامب الذي أقره مجلسي الكونغرس لدعم الناشطين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن نائب وزير الخارجية تشنغ زيغوانغ أعرب يوم الاثنين عن معارضة الصين القوية لقانون حقوق الإنسان والديمقراطية في هونغ كونغ وحذرت من أن الولايات المتحدة "ستتحمل كل العواقب المترتبة علي ذلك".

كانت هذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الصين برانستاد في الأسابيع الأخيرة للاحتجاج على التشريع، الذي تم إقراره بالإجماع تقريبًا وينتظر الآن توقيع الرئيس دونالد ترامب.

لن يلتزم ترامب يوم الجمعة بتوقيع مشروع القانون لأنه يحاول التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين. لديه 10 أيام من وقت التمرير لاستخدام حق النقض. إذا لم يفعل ذلك، فسيصبح قانونًا تلقائيًا، بينما يمكن للكونجرس أيضًا إلغاء الفيتو بأغلبية الثلثين في المجلسين.

ينص مشروع القانون على فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين وهونغ كونغ المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وسوف يفوض وزارة الخارجية لمراجعة سنوية للحالة الذاتية الخاصة التي تمنحها الولايات المتحدة لهونغ كونغ للتجارة.

وقد رفضت زعيمة هونج كونج كاري لام تقديم أي تنازلات للمتظاهرين المناهضين للحكومة على الرغم من نكسة الانتخابات المحلية.

تقول لام إنها ستسرع بالحوار، وتخطط لتشكيل لجنة لمراجعة القضايا الاجتماعية العميقة التي ساهمت في تقديم المظالم.

وقالت في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي يوم الثلاثاء إن الحكومة المركزية في بكين لم تلومها على نتائج الانتخابات، التي فازت فيها الكتلة المؤيدة للديمقراطية بفوز ساحق بحصولها على 90 % من المقاعد.

وأضافت إن الانتخابات التي أجريت يوم الأحد ربما تعكس عدم الرضا عن الحكومة لكنها أظهرت أيضًا أن الكثير من الناس يريدون وقف العنف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الصين و هونج كونج الصين تهاجم واشنطن الصين تستدعي السفير الأمريكي التشريعات الامريكية بشأن هونج كونج

أخبار تهمك

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 19 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 10 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 12 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 11 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 12 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 11 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

متظاهروا هونج كونج يحثون ترامب على "تحرير" مدينتهم

طلاب هونج كونج يطلبون من الولايات المتحدة بالابتعاد عن شؤونها

هيئة استشارية بالكونجرس: يجب تعليق الوضع الاقتصادي في هونج كونج

الصين تطالب بوقف التدخل الأمريكي في هونج كونج

الصين تستدعي دبلوماسيا أمريكيا رفيع المستوى

لندن تستدعي السفير الصيني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status