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ريال مدريد يضغط مجدداً لضم نجم باريس سان جيرمان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:17 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
علاء خليف
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مازال مسلسل رحيل لاعب باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة مستمر، خاصة وأن اللاعب كان قريب من الرحيل خلال الفترة الإنتقالية الماضية لبرشلونة الإسبانى، وأصبح من الصعب بقائه مع الفريق الباريسي رغم انه يشارك خلال المباريات الماضية.

وتعادل باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره ريال مدريد الإسبانى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020، بهدفين لكل فريق على ملعب سانتياجو وصعد الفريقين سويا للدور القادم من البطولة الأوروبية التى يحمل لقبها ليفربول الإنجليزي.

وشارك نيمار دا سيلفا خلال مباراة ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال مجريات الشوط الثاني من اللقاء.

وأفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن ريال مدريد الإسبانى ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان يسعوا للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالى نيمار دا سيلفا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة " لو 10" الفرنسية أن ريال مدريد يسعي للتعاقد مع نيمار وللظفر بخدماته خلال الموسم القادم مع رحيل اللاعب البرازيلي الشاب فينسيوس جونيور ضمن الصفقة للتعاقد مع نيمار.

وأوضحت الصحيفة أن هتاك تقارير صحفية تشير أن ريال مدريد يتحدث مع نيمار الذى عقد العزم على الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الفترة القادمة.

وقام ليوناردو أوراجو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الفرنسي ، بنفي رغبة باريس فى التعاقد مع جونيور ضمن الصفقة، نظرًا لأنه لم يظهر بأفضل أحواله خلال الموسم الحالي.
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