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خبر سار من منظومة التأمين الصحي لمحافظات المرحلة الأولى

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 07:16 ص
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التأمين الصحي
التأمين الصحي
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زفت منظومة التأمين الصحي، نبأ سار للمواطنين المقيمين في محافظات المرحلة الأولى التي يتم تطبيق المنظومة فيها.

وأكدت أن التسجيل متاح للمواطن في الوحدة الأقرب لسكنه، وليس فقط العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أنه في حالة تغيير عنوان بطاقة الرقم القومي يجب أن يقدم الشخص ما يثبت ذلك.

وأوضحت: "التسجيل في الوحدة الأقرب لسكنك، وهناك هيبلغوك بالوحدة اللي هيتم ربطك عليها وفي حالة تغيير عنوانك في البطاقة بتقدم ما يثبت ذلك".

يُذكر أن محافظات المرحلة الأولى في تطبيق المنظومة هي كالأتي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء".
خبر سار من منظومة التأمين الصحي لمحافظات المرحلة الأولى
خبر سار من منظومة التأمين الصحي لمحافظات المرحلة الأولى
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