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تعرف على أول ضحايا مورينيو في توتنهام

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 06:53 ص
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مورينيو
مورينيو
ريهام عبد المحسن
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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لفريق توتنهام هوتسبير، في تدعيم مركز حراسة المرمي في الفريق الإنجليزي، وذلك في ظل تقدم عمر الحارس الفرنسي هوجو لوريس وتراجع مستواه بشكل كبير في الفترة الأخيرة.

هوجو لوريس أول ضحايا "مورينيو" في توتنهام:

ويري بعض خبراء كرة القدم في أوروبا أن هوجو لوريس سيكون أول ضحايا جوزيه مورينيو في توتنهام خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تراجع مستواه بشكل كبير، بالإضافة لخضوعه لعملية جراحية هذا الشهر بسبب إصابة في كوعه مما منعه من إظهار قدراته أمام المدرب البرتغالي.

كما أن تقدم عمر هوجو لوريس يجعله عنصر غير فعال بالنسبة للبرتغالي مورينيو والذي يرغب في ضم حارس مرمي شاب لصفوف الفريق الإنجليزي في الفترة القادمة.

مورينيو يستهدف حارس مرمي شالكة الألماني:

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن البرتغالي "مورينيو" يستهدف التعاقد مع ألكساندر نوبل حارس مرمي شالكة الألماني، ليكون بديلا للفرنسي "لوريس" في الفترة القادمة.

ويبلغ "نوبل" 23 عامًا ويتبقي عامًا واحدًا في عقده مع الفريق الألماني مما يجعله متاحًا بشكل كبير أمام توتنهام، خاصة وأن اللاعب لم يجدد عقده مع شالكة حتي الآن، مما يرجح رحيله عن صفوف الفريق.

ومن المنتظر أن يتحرك توتنهام نحو التفاوض مع إدارة شالكة الألماني للتعاقد مع ألكساندر نوبل في الفترة القادمة.

وخاض "نوبل" 12 مباراة مع شالكة هذا الموسم واستقبلت شباكه 15 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه في 3 مباريات فقط.
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هوجو لوريس مورينيو دوري أبطال أوربا توتنهام النسب الدوري المصري الدوري الانجليزي

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