فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

أفادت تقارير صحفية بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي طالب بشكل رسمي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام نجم مفاع وادي دجلة وجوكر المنتخب الأوليمبي.





وأكدت التقارير أن فايلر طالب إدارة الأهلي بوضع رمضان بيكهام ضمن دائرة المرشحين من أجل تدعيم خط الدفاع كما أبدى تعجبه من رحيل اللاعب عن الأهلي في وقت سابق على الرغم من قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء في الدفاع أو الوسط أو مركز الظهير الأيمن.





وأشارت التقارير إلى أن جهاز الكرة بالأهلي استقر على إعادة رمضان بيكهام إلى صفوف الفريق في نهاية الموسم الحالي عن طريق دفع 15 مليون جنيه بحسب ما ينص عليه العقد بين الأهلي وإدارة وادي دجلة.





وعلق لاعب منتخب مصر الأولمبي ووادي دجلة أحمد رمضان بيكهام مؤخرًا على حقيقة مفاوضات الزمالك معه.





وقال بيكهام في تصريحات لفضائية أون سبورت: "عندما كنت لاعبًا في صفوف وادي دجلة كمعار، من الأهلي عرضوا على مسئولي النادي البقاء ضمن صفوف الفريق على سبيل البيع النهائي".





وأضاف: "صفقة انتقالي من الأهلي كان تبادلية من أجل تعاقد الأحمر مع محمد محمود، ومع ذلك أخبرتهم بموافقتي، لأنه طالما النادي الأهلي استغنى عني، فعودتي تعني استمراري ضمن قطاعات الناشئين".





وتابع: "تواجدي ضمن صفوف الناشئين حتى وان كنت في المارد الأحمر، يضعف فرص مشاركتي مع المنتخب الأولمبي، كان اللاعب الذي يشارك في الدرجة الأولى يكون ضمن حسابات شوقي غريب بشكل أكبر".





وعن إنتقاله للزمالك، اختتم بيكهام تصريحاته قائلاً:"لا أعلم عن أخبار إنتقالي للزمالك عنها شيئا ولكن الإحتراف هو الهدف الأول لي ومن بعده العودة لصفوف الأهلي أو للزمالك، فهذا ما سيحدده المستقبل ".



