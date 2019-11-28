أهداف مباراة - سلافيا براج 1 × 3 إنتر ميلان | دوري أبطال أوربا

تخطي فريق إنتر مضيفه سلافيا براج التشيكي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما بملعب "إدين أرينا"، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وسجل لاوتارو مارتينيز نجم الانتر هدفين في الدقائق 19 و88 وسجل روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 81، فيما سجل توماس سوسيك هدف براج الوحيد من ركلة جزاء بالدقيقة 37.



