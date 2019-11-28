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عاجل.. الكاف ينتظر بيان انسحاب الزمالك من السوبر أمام الترجي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 05:12 ص
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فريق الزمالك
فريق الزمالك
علي ماهر حلمى
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ينتظر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، بيان انسحاب نادي الزمالك المصري، من مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام نظيره فريق الترجي الرياضي التونسي.

وقالت صحيفة هسبريس المغربية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، لا يتعامل بجدية مع تصريحات رئيس نادي الزمالك بشأن رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي، بالعاصمة القطرية الدوحة أمام بطل دروي أبطال إفريقيا الترجي الرياضي التونسي.

وأضافت الصحيفة المغربية: " الكاف سيبدأ النظر في هذا الأمر حال وصول خطاب رسمي من الزمالك بالانسحاب ، إذ سيتم التعامل مع هذا الملف وفقا للمراسلات الرسمية حتي الان المباراة ستقام في العاصمة القطرية الدوحة حتى إذا انسحب نادي الزمالك، إذ ستتم دعوة نادي نهضة بركان المغربي وصيف بطل كأس الكونفدرالية للعب المباراة بدلا من الزمالك أمام نادي الترجي الرياضي التونسي مع توقيع العقوبات التي تنص عليها اللائحة على النادي المنسحب.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف أعلن عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن نادي الزمالك المصري بطل الكونفدرالية سيواجه نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي يوم 14 من شهر فبراير العام المقبل 2020 في العاصمة القطرية الدوحة وذلك بعد قرار الاتحاد الإفريقي في اجتماعه الأخير.

وكان نادي الزمالك المصري قد حقق بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لأول مرة في تاريخه بعد الفوز علي حساب نظيره فريق نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح وكان نادي الترجي الرياضي التونسي قد حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي بعد الفوز علي حساب نادي الوداد البيضاوي المغربي.
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