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تقارير تشير لإقتراب الأهلي من صفقة القرن

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:54 ص
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الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي
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كشفت تقارير صحفية جزائرية، أن نادي الأهلي المصري يعتزم ضم المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت صحيفة النهار الجزائرية أن النجم الدولي ولاعب نادي السد القطرى بات على رأس المرشحين للإنضمام للقلعة الحمراء، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى النادي الأحمر لتدعيم النادي بصفقة مدوية في هجوم الفريق، والتي سيطلق عليها "صفقة القرن".

وأضافت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي ستدخل في مفاوضات جادة مع إدارة نادي السد القطري لبدء إجراءات ضم اللاعب، وذلك بعد إنتهاء بطولة كأس العالم للأندية التي ستنظمها قطر بدء من 18 ديسمبر القادم، وسيمثل خلالها قطر نادي السد.

ولفت بغداد الأنظار بشدة خلال مشاركته مع منتخب الجزائر في كأس الأمم الأفريقية الماضية التي أقيمت في مصر، وحصد منتخب محاربو الصحراء لقبها بعد الفوز على السنغال، حيث سجل بغداد بونجاح هدف الفوز باللقب.

ويعاني هجوم الأهلي منذ عدة سنوات، في ظل سوء مستوى الثنائي مروان محسن والمغربي وليد ازارو.
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