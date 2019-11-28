اليوم.. تعرف علي أبرز فعاليات مهرجان "القاهرة السينمائي" بدار الأوبرا المصرية





يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثانية عشر والنصف من ظهر غدا الخميس، فيلم "الإمبراطور الحافي" إخراج بيتر بروسنز وجيسيكا وودوورث في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفيلم إنتاج بلجيكي هولندي كرواتي بلغاري مشترك، وذلك بالمسرح الصغير، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم يُعرض في قسم البانوراما الدولية، وتدور أحداثه حول كيف صار آخر ملوك البلجيك أول إمبراطور لأوروبا؟، ومن خلال متابعة قصة "نيكولا الثالث"، يتعرف الجمهور على آخر ملوك البلجيك، الذي يُصاب بطلق ناري في سراييفو ويُنقل إلى مصحة كرواتية وسط أنباء عن أن انهيار مملكته أدى لانهيار الاتحاد الأوروبي.





وبطريقه ساخرة ولكن لطيفه ومقبولة، يحتفظ الفيلم، بنفس جاذبيته ونفس قدرته على الامتاع والاضحاك، الذي قدمه في الجزء الأول عام 2016، ويضيف المزيد من الاسقاطات السياسية، خاصة فيما يتعلق بمفهوم الوحدة الأوروبية ومفهوم التقارب السياسي والإنساني





ويعرض الفيلم الهندي "فجر" إخراج كاماكيا نارايان سينغ في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم يعرض ضمن قسم البانوراما الدولية وتدور أحداثه حول فتاة مراهقة تتطلع لمستقبل أفضل ومصير مغاير لمصير قريناتها والنساء من حولها؛ تحلم بأن تُكمل تعليمها ولكن قبل التعليم فهي تحلم أيضًا بأن يكون لديها دورة مياه خاصة.



ويعرض في الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، الفيلم الليتواني " ليتوانيا الجديدة " إخراج كاروليس كوبينيس في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه أثناء الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتواني فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر.



ويعرض الفيلم الأرجنتيني "ساحرة" إخراج مارسيلو بياز كوبيلز في عرضه الدولى الأول، وذلك بمركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم يُعرض في قسم عروض منتصف الليل، وتدور احداثه حول "سيلينا" الأم الوحيدة التي تعيش برفقة ابنتها المراهقة في منزل متواضع على أطراف مدينة صغيرة ونائية. "سيلينا" لها دراية بأعمال السحر الأسود، تضطر لاستخدامه عندما تُختطف ابنتها من قِبل مجموعة من الخارجين عن القانون الذين يعملون بالدعارة.





وينظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض جالا، في السادسة والنصف من عصر غدا الخميس، للفيلم الدنماركي "أبناء الدنمارك" للمخرج الدنماركي من أصل عراقي علاوي سليم في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه بعد عام من وقوع تفجير إرهابي ضخم في كوبنهاجن، حيث ينمو التيار المتطرف في البلاد، وتتصاعد الصراعات العرقية. ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية، يصعد نجم قيادي يميني معادي للمهاجرين، فيما يتورط الشاب "زكريا" مع جماعة متطرفة تستخدمه لتحقيق أغراضها.