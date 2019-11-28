Advertisements
Advertisements
Advertisements

أرسنال وإينتراخت فرانكفورت مباراة الفرصة الأخيرة لإيمري

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:27 ص
Advertisements
أوناي إيمري
أوناي إيمري
محمد جمال
Advertisements
يسعي أرسنال الإنجليزي تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، على العودة من جديد على الطريق الصحيح والعودة للإنتصارات خاصة بعدما أشارت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة أرسنال تفكر بجدية فى إصدار قرار برحيل إيمري عن تدريب الجانرز بسبب النتائج السلبية الأخيرة للفريق خلال الفترة الماضية.

ويستضيف أرسنال الإنجليزي نظيره إينتراخت فرانكفورت الألمانى على ملعب الإمارات ووسط جماهيره بإنجلترا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج.

موعد مباراة أرسنال و إينتراخت فرانكفورت الألمانى والقنوات الناقلة

يحل فريق إينتراخت فرانكفورت الألمانى ضيف ثقيل على نظيره أرسنال الإنجليزي الذى يعانى خلال الفترة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزى، فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 1 الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي.

ولم يحقق نادى أرسنال تحت قيادة أوناي إيمري الفوز خلال ال 6 مباريات الماضية، منذ تحقيق الفوز الأخير على فيتوريا جيماريش البرتغالي يوم 24 أكتوبر الماضي بالدوري الأوروبي، ثم توالت العديد من الإخفاقات، مثل الخروج من الكأس على يد ليفربول والتراجع بالدوري الإنجليزي بالتعادل أمام كريستال بالاس وولفرهامبتون ساوثهامبتون والخسارة من ليستر سيتي والتعادل مع فيتوريا جيماريش بالدوري الأوروبي.

التشكيل المتوقع لفريق أرسنال أمام إينتراخت فرانكفورت

حراسة المرمى : لينو
خط الدفاع : شامبيرس، دافيد لويز، باباستاثوبولوس
خط الوسط : بيلرين، توريرا، جوندوزي، تيرني
خط الهجوم : أوزيل، لاكازيت، أوباميانج.

ترتيب المجموعة السادسة من بطولة الدوري الأوروبي

أرسنال الإنجليزي 10 نقاط
ستاندر ليج البلجيكى 6 نقاط
إينتراخت فرانكفورت الألمانى 6 نقاط
فيتوريا جيماريش البرتغالي نقطة واحدة
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 7 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 6 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 8 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 5 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 7 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status