اليوم.. عرض"ليتوانيا الجديدة" بالمسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في الثالثة والنصف من عصر اليوم الخميس، الفيلم الليتواني " ليتوانيا الجديدة " إخراج كاروليس كوبينيس في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.





الفيلم مشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه أثناء الظروف المتوترة في ثلاثينيات القرن الماضي والخوف من تبعات الحرب العالمية، يقترح أستاذ جغرافيا ليتواني فكرة جنونية: تأسيس نسخة جديدة من الدولة تكون بمثابة مستعمرة تصلح كملجأ في حالة وقوع أي خطر.



وقدم أمس، مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة فى صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" فى فيلم "تيتانيك"، وشهد التكريم حضور ليلي علوي ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.





وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 ومن المقرر انتهائها يوم29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي