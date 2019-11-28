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تعرف علي تفاصيل من "مكالمة فائتة" لمهند الدسوقي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:13 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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انتهي المخرج الشاب مهند الدسوقي، مؤخرًا من أول يوم تصوير لفيلمه القادم، "مكالمة فائتة"، وهو فيلم يتكلم عن الأسقاطات السلبية في المجتمع من جميع الفئات والاعمار .

هو من تأليف محمد أحمد، و مدير تصوير محمد أشرف ومن تمثيل مهند الدسوقي وأمال محمد ومحمد محسن وندى محمد وغادة عيد وأحمد السوقي وحسام حسن، وعدد من الممثلين الشباب ومن اخراج مهند الدسوقي، ومن والمقرر عرضه أخر ديسمبر.


وموُخرًا، أنتهى مهند من تصوير فيلمه القصير البيت القديم الذي شارك فيه الفنانة هالة فاخر، والفنان فايق عزب ومجموعة من الشباب الموهبين.



والفيلم من تاليف الكاتبة القديرة هدى المدني والفيلم من تمثيل يوسف المدني و هند نعمان وسيف عرفان و إياد ديدو ومهند الدسوقي ومدير التصوير عبدو سالم، ومونتاج وألوان محمود صبري وديكور طارق البوهي وجرافيكس آدم ومن أخراج مهند الدسوقي.



ومن المقرر أن الفيلم سيشارك في عديد من المهرجانات في مصر وخارجها ، حيث أنه قصة مختلفة وتناقش موضوع مهم.
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الكلمات المفتاحية

مهند دسوقي مكالمة فائته

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