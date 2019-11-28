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أحمد نور في حواره لـ"الفجر الفني": يكشف مفاجأت الجزء الخامس لـ"زوجة مفروسة ".. وهذه تفاصيل العمل الخليجي القادم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 04:05 ص
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أحمد نور ومحررة الفجر الفني
أحمد نور ومحررة الفجر الفني
يارا أحمد
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*هكذا تتدخل داليا البحيري في "يوميات زوجة مفروسة"

* "ماما وزيرة" تحدي مع "يوميات زوجة مفروسة"

*الأطفال وقفوني في الشارع لمجرد اني ظهرت في ميكنج المسلسل 

*"يوميات زوجة مفروسة" خلف أصابتي بالجلطة

أحمد نور، مخرج يهتم بأدق التفاصيل، عند الدخول لمكتبه الخاص، تشعر بالبهجة نظرًا للديكورات المميزة، حيث يهتم بأدق تفاصيل مكتبه حتى  ألوان البوسترات، و ووضع الدروع الخاصة بتكريماته السابقة، وأرشيف يضم عدد كبير من صور كواليس مسلسلاته التي استغرقت العديد من التحضيرات سواء الأخت تريز، الصياد حتى يوميات زوجة مفروسة والتي تخطت حلقاتها المليار مشاهدة.

وكان لـ"الفجر الفني" هذا الحوار معه:


نريد الاطمئنان على حالتك الصحية مؤخرًا؟

أنا حاليًا بخير، لكني أجريت موخرًا عملية جراحية وعدت من جديد للتحضيرات.

أخبرناعن قصة فيلم ماما وزيرة؟

تدور قصة الفيلم، حول الأم التي تعمل وزيرة التربية والتعليم، وهل ستكون قادرة على الموازنة بين حياتها الشخصية والعملية؟.

ومن الفنانين المشاركين في العمل؟

يشاركنا في العمل المؤلف نادر صلاح الدين، والفنانين صلاح عبد الله، وسليمان عيد، وهناك عدد من الأسماء المرشحة.

ما السر وراء تكرار التعاون مع داليا البحيري؟

داليا البحيري، هي السر وراء هذا التعاون، هي فنانة كبيرة ومبدعة وناجحة وتضيف لأي عمل تشارك فيه.

الفيلم من آنتاج شركة anb التي انتجت مسلسل زوجة مفروسة أوي، وسبكون موعد التصوير بعد إمضاء فريق العمل للعقود وتوزيع الأدوار.

وما الفرق بين الفيلم ومسلسل زوجة مفروسة أوي؟

المسلسل كوميدي والفيلم اجتماعي كوميدي.

هل ستستعين بأطفال من المسلسل في الفيلم؟

بالطبع هناك الطفل سولي، وهناك طفلين أخرين.

هل بالفعل سيتم تصوير جزء خامس من المسلسل؟

نقوم بتحضير سيناريو الجزء الخامس، بناء على مطالب جمهور السوشيل ميديا، خاصة أن نسبة المشاهدة تعدت مليار مشاهدة على حلقات المسلسل.

هل ستكون هناك تغييرات أو إضافة لأبطال المسلسل؟

التغيير سيكون في الورق أكثر من الممثلين، وأنا محظوظ أنه لا يوجد ضيوف شرف في مسلسلي.

هل ستكون هناك تطورات في الجزء الخامس؟

قمنا بعمل 4 أجزاء 120 قصة، أتحدى أي شخص يجيب فكرة مكررة، والجزء الجديد يحتوي على العديد من الأفكار الجديدة.

هل تتدخل داليا البحيري لتعديل القصة أو تغيير الممثلين؟

داليا تتدخل في السيناريو، ونتناقش معها ودائمًا ما تمنحنا بعض الإضافات أثناء التصوير.

متى سيتم عرض الجزء الخامس؟

سيتم عرضها في رمضان 2020


ما السر وراء تكرار التجربة؟

العمل نجح بوجود الأطفال والسيدات ومجرد ظهور الأطفال في الميكنج يستوقفوني ويعاقدون أنني ممثل في العمل وهذا نجاح كبير بالنسبة لي.

علمنا بوجود عمل خليجي جديد لك، حدثنا عنه؟

هذا سيكون ثاني عمل خليجي لي بعد أيام العسل الذي عرفني على الممثلين الخلايجة وعن قدراتهم وموهبتهم.

حدثنا أكثر عن المسلسل الخليجي وهل سيتضمن ممثلين مصريين؟

المسلسل تأليف علي الصايغ، والمسلسل سيضم ممثلين خليج وعلاء مرسي سيكون الأب في الأسرة المصرية ويتحدث المسلسل عن حياة الأسر المصرية في المجتمع الخليجي.

ما السبب وراء انجذابك وتحمسك للعمل؟

السبب هو رغبتي أن أخوض اللون الكوميدي في الخليجي وهو نادر جدًا.

من أقرب الممثلين الخليجيين لك؟

طارق العلي، وحبيب الحبيب، وعبير أحمد، وغيرهم.

حدثنا عن موعد التصوير؟

سيبدأ في يناير المقبل، وحتى مارس وسيتم عرضه في رمضان 2020.

هل سيؤثر عملك في مسلسل يوميات زوجة مفروسة جدا بنفس التوقيت مع المسلسل الخليجي؟

لا أعتقد لأن 4 أجزاء كانوا كافيين لمعرفة الممثلين بشخصياتهم في المسلسل.

ماهي الرسالة الأخيرة التي تحب توجيهها ولمن؟

أحب توجيه رسالة لجميع العاملين في الإعلام المصري، شكرا لكم علي كل ما تبذلوه من جهد ومهنية ولكن أتمنى عدم الانحياز والالتزام بالمهنية دائمًا.
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الكلمات المفتاحية

زوجة مفروسة أوي الفجر الفني أحمد نور

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