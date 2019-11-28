نادية الجندي تروج لفيلمها "جبروت إمرأة" بهذه الطريقة

نشرت الفنانة نادية الجندي، بوستر فيلم "جبروت إمرأة"، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وأوضحت خلال المنشور أن الفيلم سيذاع بعد قليل على "روتانا سينما".



كما أضافت نادية الجندي أن فيلم "جبروت إمرأة" من بطولتها وبطولة كلا من "فاروق الفيشاوي، صلاح السعدني، سعيد صالح، محمد رضا، نادية عزت، ومن إخراج نادر جلال، وإنتاج محمد مختار، وسيناريو وحوار فيصل ندا.



ولاقت الفنانة نادية الجندي الكثير من التعليقات الإيجابية على الفيلم ودورها فيه، وكانت التعليقات كالتالي" من أجمل الأفلام لاحلى نجمة فى مصر، ملكة جمال كل العصور".



يذكر أن "جبروت امرأة" أنتج عام 1984 من بطولة نادية الجندي وسعيد صالح وفاروق الفيشاوي وصلاح السعدني ونادية عزت، قام بإخراج الفيلم المخرج نادر جلال، ومن تأليف نبيل راغب.



وحقق الفيلم نجاحاً جماهيريا كبيراً، وتدور أحداث الفيلم حول قصة "نرجس" التي تتزوج من سيد وهي تتطلع إلى الثراء ولذلك تقنع زوجها بأن يعمل مع "منجلاوي" تاجر المخدرات دون أن يعرفا مصدر ثروته، تحاول "نرجس"التفوق على "منجلاوي" فتطلب من "سنارة" المساعدة وأن يخبرها على الشخصيات الهامة التي يعمل معها "منجلاوي"، وتعده أيضًا على أن تهبه نفسها مقابل قتل "منجلاوي" يذهب الأربعة إلى رحلة صيد بالفيوم وتسمع "نرجس" صوت طلقات نارية ولكنها تنهار بشكل جنوني عندما تكتشف أن "سنارة" يفشي سرهما "لمنجلاوي" والذي يحرضه على قتل "سيد" وتصاب بالجنون عندما ترى "سيد" مقتولا أمام أعينها وتتوالى الأحداث.