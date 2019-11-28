Advertisements
Advertisements
Advertisements

نادية الجندي تروج لفيلمها "جبروت إمرأة" بهذه الطريقة

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:46 ص
Advertisements
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
نشرت الفنانة نادية الجندي، بوستر فيلم "جبروت إمرأة"، على حسابها الشخصي "إنستجرام"، وأوضحت خلال المنشور أن الفيلم سيذاع بعد قليل على "روتانا سينما".

كما أضافت نادية الجندي أن فيلم "جبروت إمرأة" من بطولتها وبطولة كلا من "فاروق الفيشاوي، صلاح السعدني، سعيد صالح، محمد رضا، نادية عزت، ومن إخراج نادر جلال، وإنتاج محمد مختار، وسيناريو وحوار فيصل ندا.

ولاقت الفنانة نادية الجندي الكثير من التعليقات الإيجابية على الفيلم ودورها فيه، وكانت التعليقات كالتالي" من أجمل الأفلام لاحلى نجمة فى مصر، ملكة جمال كل العصور".

يذكر أن "جبروت امرأة" أنتج عام 1984 من بطولة نادية الجندي وسعيد صالح وفاروق الفيشاوي وصلاح السعدني ونادية عزت، قام بإخراج الفيلم المخرج نادر جلال، ومن تأليف نبيل راغب.

وحقق الفيلم نجاحاً جماهيريا كبيراً، وتدور أحداث الفيلم حول قصة "نرجس" التي تتزوج من سيد وهي تتطلع إلى الثراء ولذلك تقنع زوجها بأن يعمل مع "منجلاوي" تاجر المخدرات دون أن يعرفا مصدر ثروته، تحاول "نرجس"التفوق على "منجلاوي" فتطلب من "سنارة" المساعدة وأن يخبرها على الشخصيات الهامة التي يعمل معها "منجلاوي"، وتعده أيضًا على أن تهبه نفسها مقابل قتل "منجلاوي" يذهب الأربعة إلى رحلة صيد بالفيوم وتسمع "نرجس" صوت طلقات نارية ولكنها تنهار بشكل جنوني عندما تكتشف أن "سنارة" يفشي سرهما "لمنجلاوي" والذي يحرضه على قتل "سيد" وتصاب بالجنون عندما ترى "سيد" مقتولا أمام أعينها وتتوالى الأحداث.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فاروق الفيشاوى انا

أخبار تهمك

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 7 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 7 ساعات

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 7 ساعات

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 7 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

خالد النبوي يجمع حنان مطاوع وأحمد الفيشاوي للسينما بفيلم "مولد يا سيدة"

أحمد السقا يبدأ تصوير فيلم "ترانيم إبليس"

شاهد.. صور نادرة لـ نادية الجندي من كواليس فيلم "عصر القوة"

أحمد زكي أبرزهم.. 4 نجوم لن تصدق أن "السبكي" أنتج أفلامهم !

قبلة ساخنة من أحمد الفيشاوى لزوجته أمام الجمهور.. ماذا علقت كيف علقت رانيا يوسف؟ (فيديو)

رشا مهدي تداعب متابعيها على "تويتر"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول ونابولي اليوم في دوري أبطال أوروبا liverpool vs Napoli

09:16 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status