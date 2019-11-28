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بلوك الخمسينيات ولاء الشريف تخضع لجلسة تصوير (صورة)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:42 ص
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ولاء الشريف
ولاء الشريف
أماني سلام
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خضعت الفنانة ولاء الشريف، مؤخراً لجلسة تصوير أنيقة تضاهي بموضة الخمسينيات، والتي كانت ظهرت من خلالها بإطلالة جذابة ومختلفة.




ونشرت الفنانة ولاء الشريف، صورة لها وهي ترتدي ملابس بفترة الخمسينيات وتجلس على كرسي من وبجانبها لاب توب، وبعض الكتاب،وذلك عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"وعلقت على الصورة قائلة " العودة إلى ال50".




ونالت الصورة تفاعل كبير من قبل الجمهور، كما أنتقد البعض ظهور الاب توب، في فترة الخمسينيات.




يذكر أن أخر أعمال الفنانة ولاء الشريف، مسلسل " فكرة بمليون جنية" مع الفنان علي ربيع، والذي تم عرضه في دارما رمضان 2019.




مسلسل فكرة بمليون جنية تدور أحداثه حول بعد أن يقوم (علاء) بعمل معادلة بدبلوم الصنايع لدخول كلية الهندسة، لم يتمكن بسبب مجموعه، لكن الظروف تجعله يصل لفكرة تمنحه مليون جنيه، خاصة بعد التشجيع الذي وجده من صديقه المعيد بكلية آداب قسم علم النفس.
بلوك الخمسينيات ولاء الشريف تخضع لجلسة تصوير (صورة)
بلوك الخمسينيات ولاء الشريف تخضع لجلسة تصوير (صورة)
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الكلمات المفتاحية

ولاء الشريف

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