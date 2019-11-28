اليوم..الإيطالي فيتوريو ستورارو يلتقي بمديري التصوير في جلسة مغلقة بـ"القاهرةالسينمائي"

يعقد مهرجان القاهرة السينمائي الدوليـ اليوم الخميس، جلسة حوارية مع مدير التصوير الإيطالي العالمي فيتوريو ستورارو، الذي يكرمه المهرجان في حفل الختام مساء الجمعة.



اللقاء يعقد في قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، يديرها مدير التصوير اسلام عبد السميع، ويقتصر الحضور على مديري التصوير فقط، الذين سيتحدث معهم "ستورارو" عن فن التصوير الذي تميز فيه على مدى أكثر من نصف قرن، حقق خلالها كثير من الإنجازات، استحق عليها أكثر من 50 جائزة دولية، منها 3 أوسكار.



وحضر أمس، مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الممثل والمخرج الأمريكى، وليام جورج الشهير بـ"بيلى زين"، الذى يعد واحدًا من أبرز الشخصيات الفاعلة في صناعة السينما، واشتهر بتقديم شخصية الشرير "هوكلي" في فيلم "تيتانيك"، وشهد التكريم حضور ليلي علوي ورانيا يوسف ولبلبة والاختين رانيا منصور ونورهان منصور.





وذلك ضمن فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته الـ41 ومن المقرر انتهائها يوم29 نوفمبر الجاري، برئاسه المنتج محمد حفظي وتم إاقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.



ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولي