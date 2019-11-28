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ماريان خوري ترد على أقاويل فيلم احكيلي حول حياة يوسف شاهين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 03:33 ص
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ماريان خوري
ماريان خوري
ريهام كمال
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جابت المخرجة ماريان خوري، على الأقاويل التي تررد مؤخرًا أن فيلم "إحكيلي" يدور حول حياة المخرج الراحل يوسف شاهين.

وقالت ماريان خوري، خلال برنامج عرب وود، المذاع على قناة روتانا سينما، يوسف شاهين له دور جامد جدًا لأنه هو العامل المشترك بين كل هؤلاء النساء، ولكن الخط الرئيسي في الفيلم هم نساء العائلة.

فيلم احكيلي، استضافته ادارة مهرجان القاهرة السينمائي في دورته 41 ليمثل مصر في المسابقة الدولية به ومدته 95 دقيقة.

ويعد فيلم احكيلي العرض الثانى له فى الشرق الأوسط، بعد عرضه الأول فى مهرجان أمستردام الدولى للأفلام الوثائقية «إدفا»، الذى يُعد من أكبر المهرجانات للسينما التسجيلية فى المنطقة

وتدور أحداثه حول محادثات جريها مع ابنتها سارة وتكشتفان معًا مسار أربعة أجيال من نساء الأسرة، ويتضمن الفيلم صور من أرشيف العائلة ومقتطفات من أفلام المخرج يوسف شاهين مع تسجيل صوتي له لتكمل الصورة العائلية.

وعن موعد طرح الفيلم للجمهور لم يحدد بعد لأنها لا تعتمد على نجاحه تجاريًا، فالنجاح بالنسبة لها إيصال رسالة ظلت تعمل عليها طوال سنوات عديدة نتاج تجربة ذاتية عاشتها بالمشاعر المختلطة، والمكسب الحقيق لها توصيل مشاعر الفرح والحزن من خلال عمل وثائقي وتعتبره أمرًا شديد الصعوبة.

وتعد ماريان خوري، تلميذة المخرج الراحل يوسف شاهين، هو شقيق والدتها امتدادا لصانعات الفن السينمائي فى مصر وواحدة من مبدعاته.
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فيلم احكيلي انا النسب احكيلي

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